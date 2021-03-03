Лех Валенса поздравил Горбачёва с юбилеем: «Мы с вами ещё поможем миру решить некоторые проблемы»

«Господин Горбачев. Наверное, я вас удивлю, но вы дожили до прекрасного возраста, и я вместе с вами», — такими словами Лех Валенса поздравил с 90-летием бывшего советского лидера. Бывший президент Польши объяснил долголетие Михаила Горбачёва тем, что нестабильный мир ещё рассчитывает на него. Более того, он выразил свою готовность поучаствовать вместе с ним в решении мировых проблем, передаёт Polsat News.

Автору перестройки, первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачёву, во вторник исполнилось 90 лет. По этому случаю особые пожелания лауреату Нобелевской премии мира передал другой лауреат этой премии, бывший президент Польши Лех Валенса, сообщает Polsat News.

«Господин Горбачёв. Наверное, я вас удивлю, но вы дожили до прекрасного возраста, и я вместе с вами. Поэтому я хотел бы искренне, на польском, выразить свои наилучшие пожелания. Чтобы вы жили долго для нас, и для мира», — написал Лех Валенса в поздравлении, опубликованном на его странице в Facebook.

«Я вот думаю, когда человек живёт долго, это награда или наказание судьбы. Но что ни говори, по всей видимости, она всё ещё рассчитывает на нас. Видя, что происходит в этом мире, мы с вами в нашем возрасте ещё можем помочь миру решить несколько проблем, — заявил Валенса. — Проживите для нас долгую жизнь и служите миру, потому что такая необходимость имеет место быть. С Днём рождения», — добавил он.

Согласно информации СМИ, Михаил Горбачёв отметил свой день рождения в онлайн-режиме со своими друзьями и коллегами. Polsat News рассказывает, что в глазах россиян бывший президент СССР — самый неоднозначно воспринимаемый лидер страны, ведь граждане хотели изменений, они их получили, но со всеми побочными эффектами.

По его инициативе в 1985–1991 годах начался процесс проведения многосторонних реформ в стране — перестройка. В 2015 году по случаю 30-летия перестройки независимый «Левада-Центр» расспросил россиян об их отношении к этому периоду. 55% заявили, что перестройка принесла больше вреда, чем пользы. В два раза меньше (24%) посчитало наоборот.

По мнению многих граждан СССР того времени, реформы привели не только к развитию демократии, но и к утрате порядка в государстве. Сегодня многие соотечественники Горбачёва вспоминают его эпоху через призму её конца — то есть распада Советского Союза. И хотя соглашения 1991 года подписал не Михаил Горбачёв, а Борис Ельцин, россияне уверены, что к этому событию привели именно его действия.

Благодаря завершению гонки вооружений, выводу советских войск из Афганистана и объединению Германии, Горбачёв до сих пор пользуется уважением и симпатией за пределами своей страны. В 1990 году он был удостоен Нобелевской премии мира за свою деятельность в области ядерного разоружения и укрепления мировой безопасности, которую ему вручили после встречи с президентом США Рональдом Рейганом в Рейкьявике в 1986 году. Однако в глазах многих россиян эти достижения на международной арене не всегда были положительными для их страны. Окончание холодной войны и вывод советских войск из ГДР и Восточной Европы до сих пор многие рассматривают как проявление слабости по отношению к Западу, слишком больших уступок, если не предательства.

В 1996 году он попытался вернуться в политику, приняв участие в президентских выборах, однако не получил особой поддержки. Он также попытался создать социал-демократическую партию. Горбачёв основал две общественные организации: Международный Зелёный Крест и Горбачёв-фонд, рассказывает портал.

За последние 20 лет лидер перестройки часто критиковал Запад, особенно США, обвиняя их в триумфализме и стремлении к мировому господству. Он негативно оценил расширение НАТО и планы создания системы ПРО в Восточной Европе. Он подверг критике западные санкции в отношении Москвы и поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. При этом он неоднократно критиковал отсутствие демократии на своей родине, резюмирует Polsat News.