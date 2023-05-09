Times: «провокационный шаг» — в Китае осудили подготовку США партии вооружений на $500 млн для Тайваня

Администрация президента США Джо Байдена готовит для Тайваня пакет вооружений на $500 млн, используя ускоренную схему, которая применяется для оказания военной помощи Украине. Как отмечает The Times, в Поднебесной этот план США считают провокацией и попыткой использовать остров «в качестве пешки для сдерживания Китая».

Китай резко отреагировал на сообщения о подготовке США пакета вооружений на $500 млн для Тайваня, сообщает The Times.

Как отмечает издание, на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник сообщило, что администрация президента Джо Байдена планирует передать Тайваню оружие по ускоренной процедуре, которая применяется для оказания военной помощи Украине. В Министерстве обороны Тайваня информацию не подтвердили, но заявили, что приветствовали бы подобную поддержку.

По словам директора Института оборонных ресурсов и промышленности Национального института исследований в области безопасности в Тайбэе Су Цзыюня, на $500 млн Тайвань мог бы приобрести 3 тыс. ракет Javelin, или 6 тыс. ракет Stinger, или 120 ракет Patriot.

Китайские средства массовой информации назвали решение Вашингтона очередным «провокационным шагом», который «вновь доказывает намерение США использовать остров в качестве пешки для сдерживания Китая, пренебрегая безопасностью местных жителей».

Китайский военный аналитик Сун Чжунпин в беседе с Global Times отметил, что пакет вооружений превратит Тайвань в «пороховую бочку».

The Times напоминает, что в октябре в своей речи на открытии XX-го съезда Коммунистической партии Китая лидер страны Си Цзиньпин обещал решить тайваньский вопрос не позднее 2050 года, когда китайская нация «омолодится», а страна «воссоединится».