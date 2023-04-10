Bloomberg: США отправили в Южно-Китайское море эсминец, чтобы умерить «чрезмерные притязания» Пекина

На фоне продолжающихся военных учений Китая вблизи Тайваня ВМС США отправили в регион военный корабль. Его проход, призванный послужить демонстрацией американской мощи, рискует обострить отношения Вашингтона с Пекином, пишет Bloomberg.

Эсминец с управляемыми ракетами ВМС США Milius прошёл через территориальные воды, на которые претендует Пекин. Таким образом Вашингтон решил устроить «демонстрацию силы» на фоне проходящих китайских военных учений вокруг Тайваня, пишет Bloomberg.

Представители Седьмого флота подтвердили, что американский корабль осуществлял операцию в Южно-Китайском море. Судно проследовало в пределах 12 морских миль (22 км) от рифа Мисчиф, где расположен крупнейший форпост КНР на искусственных островах в регионе.

«Эти операции демонстрируют, что Соединённые Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право вне зависимости от местоположения, на которое предъявляются чрезмерные морские притязания, и текущих событий», — говорится в сообщении американского военного ведомства.

Этот шаг рискует вызвать напряжённость в отношениях с Китаем, который осуждает подобные операции, считая их нарушением его суверенитета и безопасности. Помимо этого, вскоре США планируют начать военные учения с Филиппинами, которые должны стать масштабнее, чем в предыдущие годы, поскольку отношения между давними союзниками укрепляются, обращает внимание Bloomberg.

Южное командование театра военных действий НОАК сообщило, что китайские военные отслеживали и контролировали военный корабль США во время его прохода. При этом в заявлении отмечалось, что этот манёвр предпринимался без разрешения Пекина.

Власти Поднебесной настаивают, что имеют права на более чем 80% акватории Южно-Китайского моря, на которую также претендуют Филиппины, Тайвань, Малайзия, Индонезия, Вьетнам и Бруней. США отказываются признавать претензии КНР и регулярно проводят так называемые операции по свободе судоходства, чтобы бросить им вызов, поясняет издание.

Тем временем Китай провёл несколько учений с участием авиации и флота вблизи Тайваня. Они начались после того, как президент островной республики Цай Инвэнь вернулась из США, где она встречалась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими американскими законодателями.

Минобороны Тайваня заявило, что накануне оно обнаружило вблизи острова 70 самолётов и 11 военных кораблей НОАК. Причём, по утверждению ведомства, 35 воздушных судов вошли в опознавательную зону ПВО.

Пекин предупреждал, что отреагирует на любую встречу Цай и Маккарти, назвав её провокацией, которая «наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая». Впрочем, новые учения имели меньший масштаб по сравнению с теми, что проводились после визита на Тайвань тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, заключает Bloomberg.