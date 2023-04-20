Немецкий политик: затягивание украинского конфликта увеличивает вероятность нападения Китая на Тайвань

Эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер считает, что Китай нападёт на Тайвань в ближайшие 4—5 лет, пишет немецкий журнал Focus. По мнению политика, Пекин заинтересован в том, чтобы украинский конфликт тянулся как можно дольше и чтобы западные страны были вынуждены вступить в войну на истощение. С его точки зрения, это создаст для Китая благоприятную почву для атаки на Тайвань.

После встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в Японии эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер видит растущую опасность нападения Китая на Тайвань, сообщает немецкий журнал Focus.

По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий в конфликте на Украине и последствиями западных санкций против России.

«Китай очень заинтересован в том, чтобы этот... конфликт, который противоречит международному праву, затянулся надолго, потому что это ослабляет Россию... и западные государства будут вынуждены вступить в войну на истощение, — заявил Кизеветтер, выступая на немецком радио. — Чем дольше будет продолжаться эта война, тем больше вероятность того, что Тайвань будет атакован до конца этого десятилетия».

Экономическое положение Китая и его зависимость от электронных компонентов с Тайваня, например, пока всё ещё препятствуют эскалации, отметил политик ХДС. «Так что у нас ещё есть четыре или пять лет», — прибавил он. Далее Кизеветтер пояснил, что Запад должен принять двухвекторный подход, а не полагаться только на переговоры, как в украинском конфликте.

С точки зрения немецкого политика, следует, «во-первых, укрепить и поддержать Тайвань, что в большей степени способны сделать американцы, а во-вторых, показать Китаю, что вторжение на Тайвань принесёт ему больше вреда, чем пользы».

Европейцы также должны стремиться к более тесной трансатлантической солидарности и уменьшить зависимость от Китая. «800 миллионов человек — это, в конце концов, большая сила, чем если бы мы пошли своим путём», отдельно от американцев, цитирует слова Кизеветтера немецкий журнал Focus.