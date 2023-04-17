Guardian: США сомневаются в готовности Тайваня противостоять китайской авиации

Слитые документы Пентагона свидетельствуют об уязвимости Тайваня в воздушном пространстве, пишет The Guardian со ссылкой на The Washington Post. Согласно американским разведданным, тайваньские военачальники сомневаются, что их системы ПВО предупредят о пусках ракет, а половина самолётов на острове неспособна успешно отражать атаку.

В случае атаки на Тайвань китайская армия наверняка сможет быстро установить превосходство в воздухе — намного быстрее, чем это сделала Россия на Украине, сообщает The Guardian со ссылкой на просочившиеся в сеть засекреченные документы Пентагона, которые попали в распоряжение The Washington Post. Приведённый в них анализ американской разведки ставит под сомнение боеготовность острова.

Согласно полученным данным, тайваньские военачальники сомневаются, что их системы ПВО могут «точно обнаруживать пуски ракет», к тому же лишь половина самолётов острова способна успешно противостоять врагу. Власти Тайваня опасаются, что переброска самолётов в укрытия может продлиться около недели, что делает их мишенями для ракетных ударов, а использование Китаем гражданских бортов для военных нужд мешает американской разведке предсказать начало вторжения.

Министерство обороны Тайваня в комментарии для The Washington Post отметило, что «уважает чужие мнения о своей боеготовности», однако ответная реакция на недавние военные учения Китая показала, что тайваньская армия «абсолютно дееспособна, полна решительности и уверенности». Как напоминает издание, на прошлой неделе на острове прошли масштабные экстренные ответные учения — отработанные сценарии включали ракетную и химическую атаку. Ранее Китай провёл вокруг острова военные учения, поводом для которых послужила поездка президента Тайваня Цай Инвэнь в США и её встреча с американскими конгрессменами.

В субботу во время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что крупнейшие за десятилетие утечки разведывательных данных не испортили отношения Вашингтона и его союзников. «В тех разговорах, в которых я участвовал, я не слышал ничего, что могло бы навредить нашему сотрудничеству с союзниками и партнёрами», — подчеркнул Блинкен во время визита во Вьетнам. Он добавил, что слышал «слова благодарности» за предпринятые Вашингтоном шаги, пишет The Guardian.