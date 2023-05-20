Handelsblatt: страны G7 не поддержали идею США о полном запрете на экспорт в Россию

Страны «Большой семёрки» на саммите в Хиросиме договорились ввести против России новые санкции, однако полного единства между союзниками нет, пишет немецкая газета Handelsblatt. Так, предложенного Вашингтоном полного запрета на экспорт в Россию принято не будет — в некоторых сферах Европа по-прежнему предпочитает «тесно сотрудничать» с Москвой.

В начале встречи «Большой семёрки» в Хиросиме главы государств и правительств берут в руки лопату. В Музее мира, посвящённом американской атомной бомбардировке города 6 августа 1945 года, Джо Байден, Олаф Шольц и другие главы правительств сажают вишнёвые деревья в память о жертвах и возлагают венки перед впечатляющим фоном купола атомной бомбы, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Хиросима — это «напоминание о том, что мы несём ответственность за мир и безопасность во всём мире», заявил канцлер Шольц перед началом саммита.

«Большая семёрка» хочет нести эту ответственность на своём саммите не только на словах, но и на делах — и в первый день саммита приняла решение о дальнейших экономических санкциях против Москвы после начала российской спецоперации на Украине.

В дополнение к ранее принятым мерам страны «Большой семёрки» объявили, что они будут применять санкции против всего экспорта, «который Россия использует для восстановления своей военной техники», говорится в декларации саммита. В частности, страны G7 назвали производственный сектор, строительство, транспорт и деловые услуги. Россия будет «лишена технологий, промышленного оборудования и услуг G7».

Государствам и компаниям, поддерживающим российскую спецоперацию, группа G7 пригрозила последствиями. Им следует ожидать «значительных расходов», говорится в заявлении. Страны «Большой семёрки» хотят предотвратить обход санкций против России. Поскольку многие страны не поддерживают санкции Запада, они экспортируют товары в Россию через третьи страны.

G7 хочет положить этому конец в будущем, в частности, путём дальнейшего ограничения доступа России к международной финансовой системе, пишет Handelsblatt. Например, западная группа государств хочет предотвратить использование филиалов российских банков в третьих странах для обхода санкций.

Также «Большая семёрка» хочет ужесточить санкции в энергетическом секторе. Зависимость от России в области нефти и газа уже значительно снизилась, говорится в декларации. «Мы полны решимости продолжать идти по этому пути, чтобы Россия больше не могла использовать свою энергию в качестве оружия против нас», — сказано в заявлении, — правда, как отмечает издание, довольно туманно.

Заявление об ограничении экспорта российских алмазов с целью сокращения доходов России от этой прибыльной торговли также осталось мутным, продолжает Handelsblatt. В этой сфере страны «Большой семёрки» хотят продолжать «тесно сотрудничать», говорится в заявлении.

По словам источников в ЕС, цель состоит в том, чтобы гарантировать, что драгоценные камни, продаваемые через такие страны, как Индия и Объединённые Арабские Эмираты, будут по-прежнему распознаваться как российские алмазы даже после их перепродажи. В ЕС торговля российскими алмазами уже сократилась примерно на 80% благодаря добровольным обязательствам, утверждают европейские источники.

Россия считается крупнейшим в мире производителем алмазного сырья, и торговля алмазами — хороший источник дохода для России. Ещё до саммита США и Великобритания объявили о дополнительных карательных мерах против России и её сторонников. По словам американских чиновников, новый пакет санкций США нацелен на то, чтобы помешать экспорту в США примерно 70 предприятий из России и третьих стран, внеся их в чёрный список Министерства торговли США.

США также хотят наложить дополнительные санкции на более чем 300 физических лиц, компаний и организаций, судов и самолётов. Это финансовые и другие сторонники России. Санкции затронут цели в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии. Кроме того, государства должны быть уполномочены распространить санкции на цифровой сектор российской экономики.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о запрете на российские алмазы и импорт из России таких металлов, как медь, алюминий и никель. Кроме того, Великобритания ввела санкции против ещё 86 физических лиц и компаний из военно-промышленного комплекса, а также из окружения президента России Владимира Путина, которые вовлечены в энергетическую, металлургическую и судоходную отрасли, говорится в заявлении правительства.

27 стран ЕС сейчас также работают над новым пакетом санкций, 11-м по счёту, пишет Handelsblatt. Санкции ЕС против российских товаров считаются особенно эффективными, поскольку Евросоюз является гораздо более крупным торговым партнёром России, чем, к примеру, США или Великобритания. Ожидается, что Япония и Канада также объявят о новых санкциях.

В преддверии саммита G7 Белый дом настаивал на введении ещё более далекоидущих санкций и выступал за полное изменение системы штрафных мер, чтобы предотвратить их обход. Идея заключалась в том, чтобы наложить полный запрет на экспорт, дополнив его списком исключений.

Однако сейчас применяется противоположный подход. Будут введены и продлены запреты на отдельные товары и группы товаров. Запрет на весь экспорт и услуги был бы не только политически трудным, но и юридически сложным. Полный запрет на экспорт в лучшем случае может быть согласован как пожелание на будущее, считают эксперты.

В своём заявлении по Украине «Большая семёрка» вновь призвала Россию полностью вывести свои войска с Украины: «Мы подчёркиваем, что не может быть справедливого мира без полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники, и любой призыв к миру должен принимать это во внимание».

На своём саммите «Большая семёрка» также обсудит дальнейшую поддержку Украины. По словам президента Совета ЕС Шарля Мишеля, речь пойдёт о возможной поставке Украине истребителей F-16. «Совершенно ясно, что Украине нужно больше военной техники», — сказал Мишель.

Как сообщил ранее американский новостной канал CNN, Байден дал понять европейским союзникам, что США разрешат им поставить Украине истребители F-16 американского производства.

Во вторник Великобритания и Нидерланды подтвердили, что они создают международную коалицию, чтобы помочь Украине приобрести F-16. Её также поддерживает Франция. На первом этапе для этой цели планируется обучить украинских пилотов.

В первый день встречи «Большая семёрка» обсуждает Украину, а также состояние мировой экономики. В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, присоединится к саммиту G7 и впервые лично примет участие во встрече на высшем уровне глав правительств самых влиятельных западных стран, сообщает Handelsblatt.

Помимо российской спецоперации на Украине, второй главной темой саммита станет вопрос о том, как вести себя с Китаем. Впервые в истории G7 проведёт собственное рабочее заседание по «экономической безопасности». Также впервые планируется принять декларацию против «экономического принуждения» и назвать Китай субъектом, который оказывает давление на торговых партнёров с помощью принудительных мер, отмечает немецкая газета Handelsblatt.