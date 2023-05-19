BFM TV: российская нефть по-прежнему наводняет ЕС под видом индийского дизеля

Россия в апреле этого года экспортировала рекордные объёмы нефти с начала украинского конфликта, несмотря на европейское эмбарго, сообщает BFM TV со ссылкой на данные международного энергетического агентства. Как поясняет телеканал, большая часть чёрного золота теперь продаётся в Индию, которая перерабатывает его и продаёт в виде дизеля в Европу. Эта ситуация вызывает возмущение в ЕС, однако вряд ли в ближайшее время стоит ждать изменений, отмечает экономический обозреватель канала.

У нас в студии Бенауда Абдаддаим. Итак, Россия ещё не экспортировала так много нефти с начала спецоперации на Украине. По данным Международного энергетического агентства, четыре пятых поставок приходятся на Индию и Китай.

БЕНАУДА АБДАДДАИМ, экономический обозреватель BFMTV: Международное энергетическое агентство в своём отчёте за апрель подсчитало, что Россия экспортировала в этом месяце 8,3 миллиона баррелей нефти в день, что на 600 тысяч больше, чем в среднем за прошлый год. Авторы документа используют эвфемизм: «Россия, похоже, не испытывает больших трудностей с поиском покупателей».

В этом вопросе нет никаких следов различий между Китаем, которого западный блок считает своим системным конкурентом, и Индией, которую он считает своим стратегическим партнёром. Что касается нефти, то почти 40 процентов этих рекордных российских продаж приходится на Индию. Разница с объёмом, предназначенным для Китая, сейчас составляет всего 100 тысяч баррелей в день.

И даже если сначала это было достигнуто за счёт огромных скидок, сейчас они уже не такие значительные, как раньше. Финансовый аналитик из Москвы говорит о повышении отпускных цен, а также считает, что нефтяные компании его страны «адаптировались» к западным санкциям, создав эффективные «каналы» поставок для азиатских стран.

Индийцы, которые до конфликта на Украине практически не импортировали российскую нефть, теперь перерабатывают её в растущих объёмах, перепродавая затем в качестве готового продукта, произведённого в Индии, в Европу, а также в Соединённые Штаты.

Во вторник Индийская нефтяная корпорация, которой принадлежит 40 процентов национальных нефтеперерабатывающих мощностей, сообщила о росте чистой квартальной прибыли более чем вдвое, при этом операционная маржа продолжает расти. Через три недели после начала украинского конфликта корпорация заключила первый контракт с российской компанией. С тех пор последовало много других.

То есть, несмотря на европейское эмбарго, мы продолжаем импортировать российскую нефть — по крайней мере, нефтепродукты и, в частности, как мне представляется, дизель.

БЕНАУДА АБДАДДАИМ, экономический обозреватель BFMTV: Да, продолжаем покупать, и много. До сих пор Европейский союз старался не слишком задаваться этим вопросом. Но во вторник в интервью британской газете Financial Times глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с необычно откровенной критикой. Он призвал государства — члены Европейского союза «принять меры» в связи с перепродажей российской нефти Индией в качестве переработанного топлива, две трети которого составляет дизель, а оставшаяся часть — керосин. По его словам, Индия, разумеется, вольна покупать у России всё, что считает нужным, но это не должно приходить в изменённом виде в Европу, поэтому необходимо пойти на ограничения.

Министру иностранных дел Индии эти слова не понравились. Находясь в Брюсселе по случаю беспрецедентной встречи, посвящённой торговым отношениям в области технологий с ЕС, он заявил, что «не видит оснований» для подобных утверждений. По его словам, если сырая нефть из России была «существенно переработана», уже нет оснований считать её российской. Субраманьям Джайшанкар заметил, что если Европа хочет сделать это делом «принципа», то пусть она «разорвёт» все энергетические связи с Россией, в том числе косвенные.

Отсюда можно сделать вывод, что Нью-Дели теперь бросает вызов Брюсселю, чтобы тот поставил вопрос перед правительствами 27 стран, зная, что некоторые из них, столкнувшись с инфляционным риском, довольно сдержанно относятся к идее обойтись без индийских нефтепродуктов, даже если они произведены из российского сырья.

Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестаже нашла, что на это ответить. Выступая после главы индийского МИД, она заверила, что, если и есть какие-либо «поводы для беспокойства, о которых стоит упомянуть, на них укажут, протягивая руку помощи, а не показывая пальцем». В данных условиях этим летом на заправках в Европе всё ещё будет полным-полно индийско-российского дизеля.

Дата выхода в эфир 17 мая 2023 года.