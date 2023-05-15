Der Spiegel: провал экономической войны Запада против России говорит о конце старого миропорядка

Запад не смог победить Россию в экономической войне, пишет Der Spiegel. Напротив, в этом году рост российской экономики превысит средний показатель по еврозоне. И всё это говорит о том, что старому мировому порядку наступил конец. США и Европа утрачивают доминирующее положение в мире и если они не перестанут наказывать санкциями и поучать другие государства и не предложат миру привлекательную модель глобализации, то они проиграют в новой холодной войне, предупреждает автор статьи Хенрик Мюллер.

Мировому порядку, в котором доминирует Запад, наступает конец, пишет Der Spiegel. И самым очевидным образом на это указывает то обстоятельство, что, несмотря на жёсткие санкции США, ЕС, Великобритания, Япония и другие их союзники так и не смогли разрушить российскую экономику. Более того, эксперты прогнозируют, что в этом году её рост достигнет больших значений, чем средний показатель по еврозоне. Даже в прошлом году, по данным Международного валютного фонда, она сократилась всего на 2,1%, а не на ожидаемые 3,4%.

Имеет смысл задуматься, советует автор статьи Хенрик Мюллер: «Запад заморозил российские валютные резервы в долларах, евро и фунтах, по большей части прекратил торговлю между Западом и Востоком, сократил импорт нефти и газа, а также ввёл на них ценовой потолок, запретил компаниям страховать морские перевозки и сделал ещё многое другое. Но экономика Москвы продолжает работать. С перебоями, но всё же продолжает. И то, что такое возможно, показывает, как сильно изменился мир за прошедшие годы».

До начала процесса глобализации в 90-е годы прошлого века на страны «Большой семёрки» приходилась почти половина мирового ВВП. Сейчас — треть. В сфере торговли ситуация выглядит схожим образом. Западные страны остались большими, богатыми и могущественными. Но остальной мир их нагнал. Гарантированный США мировой порядок помог многим государствам добиться экономического успеха, из-за чего они приобрели средства для ослабления господствующего положения американцев, объясняет Мюллер: «В результате и сам мировой порядок начал расшатываться. Он стал жертвой своего собственного успеха. Это мы сейчас и наблюдаем».

Западные санкции не дали нужного результата главным образом из-за того, что многие страны к ним не подключились. Китай, Индия и другие государства теперь покупают со скидкой нефть и газ, которые не достались Западу. В результате Кремль смог, пускай и не полностью, но всё же компенсировать потери поставок в Европу и США. К тому же Москва отказалась от евро и доллара в осуществлении торговых операций, так что у Брюсселя и Вашингтона нет возможности повлиять на ситуацию. Поэтому можно уверенно заявить, что отрезать Россию от остального мира не удалось, заключает автор.

Иран поставляет ей оружие. По информации США, Южная Африка также оказывает Кремлю военную помощь. Саудовская Аравия, которая долгое время была союзником американцев, теперь действует на международной арене всё более самостоятельно, и не только в вопросах добычи нефти. Латинская Америка, Африка и большая часть Азии не присоединились к штрафным мерам Запада. Визит нового президента Бразилии Лула да Силвы в Пекин показывает, что он не собирается позволять Вашингтону, Берлину и Брюсселю использовать свою страну в их интересах.

В ответ на всё это США и ЕС ужесточают свой подход и теперь угрожают санкциями тем странам, которые помогают России обходить западные ограничения. «Это меры, которые — выражаясь аккуратно — не способствуют росту популярности Запада», — отмечает автор. Китай уже выразил недовольство по поводу намерений «западных любителей поучать». И реакция Пекина, который во многом помогает Москве, понятна. Но действия США и ЕС вызывают недовольство и у многих других демократических государств, которые по сути являются естественными союзниками Запада. Например, у Индии, Индонезии, Бразилии, Нигерии и Южной Африки, перечисляет Мюллер: «На фоне новой холодной войны никакой сплочённости в рядах демократов на Юге и Севере не видно». И ужесточение вторичных санкций Запада будет приводить к ещё большему ухудшению отношений.

Раньше Запад предлагал миру процветание и свободу, напоминает немецкий журналист. Либеральный миропорядок должен был гарантировать равные права для всех. И это всегда был в некотором смысле недостижимый идеал, но всё же в рамках Всемирной торговой организации у каждой страны — даже самой маленькой — было право голоса. Именно поэтому такая модель стала весьма успешной и получила очень широкое распространение. Но эта эпоха завершилась. Международная торговля превратилась в игру сверхдержав с использованием силового давления. США и ЕС отказались от своей либеральной доктрины и сейчас рассматривают экономическую арену как место для стратегического противостояния.

Запад не просто пытается остановить боевые действия на Украине, но и сдержать технологическое развитие Китая, обеспечить устойчивость собственной промышленности, реализовать экологические цели. И все эти задачи в той или иной степени ограничивают возможности для развития так называемого глобального Юга. И что ещё хуже — доверие к обещаниям Запада падает. Чтобы победить в новой холодной войне, странам «Большой семёрки» нужна новая привлекательная модель глобализации, советует Мюллер. Они должны противопоставить щедрым кредитам Китая в рамках реализации проекта «Новый шёлковый путь» нечто большее, чем просто «отсутствие санкций, если вы будете вести себя хорошо».

Есть и ещё одна проблема: Запад сам «прогнил изнутри», подчёркивает автор. Лидеры ЕС не знают, куда идут. На фоне изменившейся ситуации с безопасностью они могли бы совершить большой скачок в сфере интеграции, но на деле мало что происходит и происходит слишком поздно. В интервью китайским СМИ президент Франции Эммануэль Макрон критикует США и выступает за стратегическую автономию ЕС. Италия на международной арене играет скорее роль статиста. Сегодняшняя Великобритания — это всего лишь «тень себя прежней». Выход Великобритании из ЕС её очень сильно ослабил. Да и демографическая ситуация в Японии гораздо хуже, чем изначально предполагалось.

Из-за сопротивления республиканцев президент США Джо Байден не уверен в том, что его бюджетный план будет одобрен. Дело может дойти до приостановки работы правительства в Вашингтоне и прекращения платежей по облигациям государственного займа. Тогда назревающий в стране банковский кризис приведёт к финансовой катастрофе мирового масштаба. И такой крах в результате неработоспособности демократических институтов станет настоящим пиршеством для китайской и российской пропаганды.

«Запад определённо смотрится плохо, — отмечает автор. — В последней холодной войне мы победили потому, что были лучше: динамичнее, богаче и, наконец, более обороноспособными. Но сейчас былая харизма померкла. Экономические проблемы. Европейская армия слаба. Единственное, что растёт, это долги». «Пока что в Европе и Северной Америке всем живётся хорошо. Но мы действительно верим в то, что в нынешнем виде мы можем служить перспективной моделью? Можем ли мы стать источником вдохновения для неопределившейся части мира? Выдержим ли мы системную конкуренцию с дальневосточными диктатурами? У меня есть на этот счёт серьёзные сомнения. Нам нужно становиться лучше — причём во многих отношениях», — заключает Мюллер.