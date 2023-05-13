Politico: слабый контроль за соблюдением санкций позволяет российской нефти попадать в ЕС

Евросоюз намерен ужесточить ограничительные меры против экспорта российской нефти. Как пишет Politico, по словам дипломатов и чиновников, попытки Брюсселя устранить лазейки, позволяющие российской нефти поступать на европейские рынки, находят широкую поддержку. Однако эксперты считают, что этот шаг не даст значительного эффекта из-за слабого контроля за соблюдением санкций.

Представители 27 стран — членов ЕС встретились 11 мая, чтобы обсудить технические аспекты 11-го пакета санкций против России. Как пишет Politico, по словам трёх источников, осведомлённых о ходе переговоров, в настоящее время серьёзных возражений против ужесточения энергетических санкций не наблюдается — даже со стороны стран, которые извлекают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти.

«Конечно, этот пакет отличается от других тем, что он сфокусирован на противодействии обходу санкций, и он будет оказывать иное влияние, поэтому мы не торопимся и рассматриваем все предложения, — сказал дипломат одной из стран Евросоюза, которая столкнулась с давлением из-за энергетических связей с Россией. — Но для нас меры по обеспечению соблюдения не являются серьёзной проблемой — у нас нет никаких красных линий в этом вопросе».

Предварительный вариант нового пакета санкций, предложенного Еврокомиссией, запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты стран Евросоюза. Эти меры направлены против так называемого теневого флота старых танкеров, которые перевозят российскую нефть с тех пор, как Евросоюз запретил импорт российских энергоносителей, а страны G7 ввели ценовой потолок.

У России нет достаточного количества судов, чтобы перевозить свою нефть, поэтому ей приходится использовать танкеры третьих стран. Считается, что значительная часть этих судов принадлежит грекам. В предварительном варианте нового пакета санкций говорится, что некоторые корабли отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили в море.

«Учитывая резкий рост числа мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков, которые исходят от судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в попытке обойти ограничительные меры Евросоюза», новые меры предоставят странам-членам полномочия, чтобы те могли запрещать «доступ к портам и шлюзам Евросоюза тем судам, которые подозреваются в нарушении или нарушают запрет на импорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в страны Евросоюза по морю, а также согласованный G7 ценовой потолок путём перемещения грузов с одного корабля на другой». В предварительном варианте также сказано, что в отношении судов, передвигающихся с выключенными транспондерами, будут применяться штрафы.

Эти новые меры вряд ли спровоцируют серьёзные споры, как сказал один высокопоставленный чиновник Еврокомиссии, попросивший не называть его имени.

«С моей точки зрения, что касается санкционного пакета, СМИ любят писать о спорах и колебаниях, однако наш успех заключается в единстве. Сохранить это единство, чтобы внешний мир его видел, очень важно», — добавил он.

И хотя никакого сильного противодействия ужесточению нефтяных санкций не наблюдается, настоящее испытание начнётся тогда, когда дело дойдёт до реализации этих мер отдельными странами, на что указал Джордж Волошин, эксперт из Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег.

«На сегодняшний день контроль за соблюдением санкций в Евросоюзе является чрезвычайно ограниченным», — сказал он, добавив, что «привычным подозреваемым, а именно средиземноморским странам», придётся не просто подписаться под новыми правилами, принятыми Брюсселем, но и на самом деле вернуться домой и начать борьбу с притоком нефти и оттоком денег.