France 3: «огромные наценки» — французы винят поставщиков в высоких ценах на бензин

Франция остаётся одной из немногих европейских стран, где бензин по-прежнему стоит дорого, несмотря на снижение мировых котировок нефти, передаёт France 3. Жители винят в этом алчных поставщиков, которые накручивают наценки, однако некоторые эксперты считают, что маржа от продажи бензина не изменялась с начала украинского конфликта.

Почему цены на бензин остаются высокими, тогда как мировые котировки нефти снижаются? На заправке некоторые автомобилисты винят в этом наценку, которую кладут в карман поставщики.

АВТОМОБИЛИСТ: Я думаю, у них огромные наценки. С ума можно сойти, какие у них доходы.

ДРУГОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Всё то же самое. Такая уж система: каждый тянет деньги, откуда может.

Их предположения подтверждает Ассоциация по защите потребителей (CLCV), которая заинтересовалась наценкой, взимаемой французскими поставщиками бензина.

ФРАНСУА КАРЛЬЕ, главный уполномоченный CLCV: С начала января валовая прибыль поставщиков составляет свыше 25 евроцентов за литр, тогда как обычно — 15 евроцентов за литр. Так что, очевидно, это на 10 евроцентов больше.

В начале 2022 года эта прибыль составляла 18 евроцентов. Она снизилась на время нефтяного кризиса, связанного с конфликтом на Украине, однако с тех пор, по данным ассоциации, достигла пика в 29 евроцентов. Сегодня утром Мишель-Эдуар Лёклер (президент сети гипермаркетов E.Leclerc. — ИноТВ), чья компания также занимается поставками бензина, опроверг эти данные.

МИШЕЛЬ-ЭДУАР ЛЁКЛЕР, президент группы E.Leclerc: Всё это чушь: самая высокая наценка на заправках Leclerc составляет 8 евроцентов, а в среднем — 2,5—3 евроцента.

Что же скрывается за центами маржи валовой прибыли? Эта наценка включает расходы на транспорт, хранение и работу заправочных станций, включая зарплаты, а также прибыть поставщиков — то, что называется их «маржой от продаж». Однако, по словам нефтяников, хотя из-за инфляции некоторые цены повысились, эта маржа от продаж, напротив, осталась неизменной.

ЭКСПЕРТ: Маржа от продаж — это то, что идёт в карман поставщика после того, как он оплатил все расходы. Эта маржа от продаж до украинского конфликта составляла от 1 до 2 евроцента за литр. Сейчас она по-прежнему составляет от 1 до 2 евроцента за литр.

Тем не менее Франция остаётся одной из стран Еврозоны, где цены на бензин самые высокие.