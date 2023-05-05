France 2: запрет полётов над Россией мешает Air France конкурировать с китайскими авиалиниями

Китай открыл границы, однако во Франции бьют тревогу: путешественников из Поднебесной не хватает, тогда как они ежегодно приносят свыше миллиарда евро дохода турбизнесу, передаёт France 2. Для решения проблемы требуется увеличить число авиарейсов Air France, которая не может конкурировать с китайскими компаниями: с начала украинского конфликта её самолётам приходится огибать Россию, из-за чего цена на билет выросла на 20—30%.

На улицах столицы их по-прежнему не хватает. Несмотря на то что в середине марта границы Китая снова открылись, по данным исследовательского бюро, лишь треть китайских туристов вернулась во Францию.

Сиси Мияо работает в компании по возвращению НДС. Она отмечает, что её китайские покупатели возвращаются неохотно.

СИСИ МИЯО, сотрудница торгового отдела: Больших групп покупателей ещё нет — пока это небольшие группки бизнесменов.

Вслед за представителями турбизнеса тревогу забила президент Парижского региона. В письме правительству она просит вернуть количество рейсов между Китаем и Францией к его допандемийному значению, а для этого требует «усилий от авиакомпании Air France… по увеличению числа своих авиарейсов».

По нашему запросу в компании заявили, что уже запланировали увеличить количество еженедельных перелётов между Китаем и Францией с 3 в феврале до 14 начиная с лета. Однако догнать китайские компании невозможно: они осуществляют до 20 рейсов в неделю. Причины в геополитике: китайские самолёты по-прежнему летают над Россией в отличие от Air France, которые её огибают с начала украинского конфликта. В результате полёт увеличивается на два часа — и, следовательно, на него уходит больше керосина, из-за чего цены билетов на самолёт выросли на 20—30 процентов.

На это обратила внимание эта пара из Китая. Они вернулись в Париж впервые после пандемии коронавируса.

КИТАЕЦ: Цены (на билеты. — ИноТВ) сейчас выше, чем до пандемии. Раньше во Францию я летал за 800 евро, а сейчас — за 1200 евро.

Может ли правительство как акционер Air France субсидировать часть стоимости авиабилетов? Министерство финансов отвечает, что об этом не может быть и речи. По словам этого эксперта, возможно другое решение.

АРНО ЭЙМЕ, специалист по транспорту в консалтинговой компании Sia Partners: Если мы хотим защитить интересы авиакомпаний, необходимо вместе с европейскими партнёрами разработать меры для налогообложения китайских авиакомпаний, чтобы они оказались в равных условиях.

Ежегодно одни только китайские туристы приносят свыше миллиарда евро туристическому сектору.