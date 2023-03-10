NTD: китайские туристы возвращаются в Россию

Туристы из Китая начали постепенно возвращаться в Россию после снятия коронавирусных ограничений. Как передаёт NTD, главными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. В Северной столице туристы обязательно посещают Эрмитаж. Возвращение китайских туристов — хорошая новость для тех, кто работает в туристической индустрии. Когда началась пандемия, многие потеряли свои места, теперь они надеются наверстать упущенное.

Эти китайские туристы ждали поездки в Россию три года. Многие забронировали туры и экскурсии ещё в 2019-м. Планы нарушила пандемия, но теперь путешественники из Китая постепенно возвращаются. Выпускать их из страны начали 6 февраля.

Главными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. В Северной столице туристы обязательно посещают Эрмитаж.

ТУРИСТ ИЗ КИТАЯ: Мы планировали приехать три года назад. Нам очень нравятся история, культура, искусство и архитектура России. Архитектура — больше всего. Она по-настоящему прекрасна.

В этот раз китайских туристов ждут сложности с оплатой услуг и товаров. Их банковские карты в России не работают.

ТУРИСТКА ИЗ КИТАЯ: Во время прошлой поездки в Россию я здесь обменяла доллары на рубли, а также пользовалась картой Visa. Но сейчас есть ограничения, поэтому мне пришлось обменять валюту заранее.

Возвращение китайских туристов — хорошая новость для тех, кто работает в туристической индустрии. Когда началась пандемия, многие потеряли свои места. Теперь все надеются наверстать упущенное.

РОМАН ЯКОВЛЕВ, гид-переводчик: Мы ждём китайских туристов, ждём, что они оживят. Но у нас много российских туристов, которые занимаются внутренним туризмом, приезжают в Петербург. И упор будет делаться в туризме, наверное, на русских и китайских туристов в первую очередь.

Представители туриндустрии надеются, что в скором времени путешественников из Китая станет ещё больше.

АЛЕКСАНДР ФЛИТ, гендиректор туристической компании «Ника»: Что касается китайского рынка, сейчас все ждут возобновления работы безвизовых списков, что в большей степени подтолкнёт объём туристов в Россию.

В этом году к туристическим маршрутам китайцев добавят поездки в Мурманск. За несколько лет до пандемии их также стали чаще возить на экскурсии в Великий Новгород.

Дата выхода в эфир 09 марта 2023 года.