NYT: авиакомпании США требуют от властей запретить иностранным конкурентам летать над Россией

Американские авиакомпании требуют от Белого дома и конгресса запретить их иностранным конкурентам летать над Россией, сообщает The New York Times. По оценкам, авиаперевозчики США, лишившиеся дешёвых и быстрых полярных маршрутов из-за украинского конфликта, ежегодно теряют $2 млрд.

Американские авиакомпании, не имея возможности летать через российское воздушное пространство из-за украинского конфликта, активизируют лоббистскую кампанию на Капитолийском холме и в Белом доме, чтобы решить, по их словам, растущую проблему — потерю бизнеса иностранных конкурентов, которые могут перевозить пассажиров между США и Азией быстрее и дешевле, пишет The New York Times.



Фактически лишившись полярных маршрутов, которые экономят время и топливо, американские авиаперевозчики говорят, что они вынуждены использовать «авиационную версию игры Twister», чтобы доставлять пассажиров туда, куда требуется без неоправданных рисков.



Им уже пришлось сократить число перевозимых пассажиров и грузов, а также отложить запуск более чем десятка новых рейсов в такие города, как Мумбаи, Токио, Сеул и прочие.



Тем не менее, по словам американских авиакомпаний и их лоббистов, многим иностранным авиаперевозчикам не запрещено летать над Россией, и в результате они получают больше пассажиров на рейсах в и из США.



Постоянный доступ к более коротким и экономичным маршрутам через российское воздушное пространство даёт таким перевозчикам, как Air India, Emirates и China Eastern Airlines, несправедливое преимущество, заявила отраслевая лоббистская группа Airlines for America на недавней презентации на Капитолийском холме.



Эта компания оценила ежегодную потерю доли рынка американскими авиаперевозчиками в $2 млрд.



Теперь авиакомпании требуют от Белого дома и конгресса решить эту проблему, наложив на иностранных перевозчиков из стран, которым ещё не запретили летать через российское воздушное пространство, те же ограничения, что и на авиакомпании США, фактически вынуждая их летать по тем же маршрутам, которые используют их американские конкуренты.



Это предложение, по-видимому, нашло отклик в Министерстве транспорта США, которое недавно подготовило проект приказа, запрещающего китайским перевозчикам, доставляющим пассажиров в США, летать через российское воздушное пространство, пишет The New York Times со ссылкой на три осведомлённых источника. Этот приказ был представлен группе чиновников администрации Байдена и уже находится на рассмотрении, говорится в статье.