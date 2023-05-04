France info: во Франции за месяц продуктовая корзина подорожала на рекордные два евро

Продовольственная инфляция во Франции установила новый рекорд: за месяц стоимость продуктовой корзины подскочила на два евро, сообщает France info. При этом рост цен отличается в зависимости от департамента, а больше всего подорожали собственные торговые марки магазинов и товары низшей ценовой категории.

За месяц корзина из 37 повседневных продуктов, собранная каналом France info, подорожала на 2 евро: в марте она стоила 106,25 евро, а в апреле — 108,28 евро. Такой рост цен стал рекордным для 2023 года, потому что с января он составлял около евро в месяц. Такие изменения заметил этот медбрат.

МЕДБРАТ: Это правда огромная цифра, просто безумие. Я думаю, что повышение цен необоснованно.

Вот список из пяти продуктов, которые сильнее всего подорожали за год. На первом месте сахар — на 55 процентов, потом мука — на 32 процента, рис, замороженный фарш, а завершает пятёрку туалетная бумага. Цены выросли по-разному в зависимости от департамента: дороже всего закупаться в Париже, затем идёт Марсель и Лион. Напротив, Вандея оказалась департаментом с самыми дешёвыми продуктами. Цена за одну и ту же продуктовую корзину между Парижем и Вандеей отличается на 27 евро.

Ещё одно наблюдение: больше всего подорожали собственные торговые марки магазинов и товары низшей ценовой категории.

ЭММАНУЭЛЬ ФУРНЕ, руководитель аналитического отдела в компании Nielsen: На стоимость конечного продукта гораздо больше относительно остальных параметров влияет сырьё. Для товаров известных брендов также оплачивается реклама, продвижение и так далее, что не касается товаров по низким ценам. Так что когда растут цены на сырьё, на упаковку, на транспорт, такие продукты гораздо больше подвержены инфляции.

За год цены на продовольствие выросли на 15 процентов. Тарифы должны снизиться только к лету.