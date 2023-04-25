France 3: французы отказываются от отечественных помидоров из-за наценки торговых сетей

Во Франции отечественные помидоры продаются дороже импортных: наценка может доходить до 84%, передаёт France 3. Производители обвиняют розничных торговцев в «неприемлемых действиях», а многие французы на фоне общей продовольственной инфляции перестали покупать помидоры, которые стали для них «деликатесом».

Французские помидоры продолговатого сорта продаются по 5,59 евро за килограмм, в гроздьях — по 3,99 евро. Покупатели из супермаркета в Ренне не могут их себе позволить.

ФРАНЦУЖЕНКА: Слишком дорого. Мы не можем платить пять евро, когда получаем немного. Помидоры становятся деликатесом.

ФРАНЦУЗ: Мы без них теперь чаще обходимся, потому что когда надо купить все остальные продукты, которые тоже растут в цене, очевидно, что их мы купим меньше.

Не слишком ли дорогая цена у этих помидоров? В официальном заявлении основные производители помидоров во Франции критикуют «неприемлемые действия» и «неоправданно высокие цены для потребителей». Наценки слишком высокие и доходят до 84 процентов по сравнению с импортными продуктами, которые продают по более выгодным ценам. Марокканские помидоры стоят 3,33 евро за килограмм, испанские — 3,38 евро, в то время как французские — 3,86 евро.

ЯНН ЛЕ КУНФФ, член Ассоциации производителей помидоров во Франции: Наценка на французские продукты выше, чем на импорт, так что существуют опасения, что потребители откажутся от французских продуктов.

Производители критикуют многие сетевые супермаркеты — Casino, Auchan и Carrefour, — где эти цифры оспаривают. По данным Профессиональной федерации французских производителей овощей, такие противозаконные наценки также затрагивают огурцы и клубнику.

Дата выхода в эфир 24 апреля 2023 года.