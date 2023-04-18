France 3: «не насущная необходимость» — книжные магазины Франции оказались под угрозой из-за инфляции

Повышение цен на энергоресурсы, сырьё и транспортировку печатных изданий серьёзно ударило по французским книготорговцам, сообщает France info. Как передаёт телеканал, некоторые из них принимают решение о закрытии, другим же удаётся оставаться на плаву исключительно благодаря постоянным клиентам. По словам владельцев заведений, клиенты в последний год заходят в магазины всё реже и покупают меньше, чем раньше.

МАРИ-ОДИЛЬ БРЕЙНАЭР, владелица книжного магазина Autour des mots: Спасибо большое!

ПОКУПАТЕЛЬ: Вам спасибо!

В этот праздничный день каждый клиент уходит с розой.

ПОКУПАТЕЛЬ: Это замечательно! Очень здорово! Превосходно! К тому же я, как говорится, зашла только поздороваться.

Тем более что это издание станет последним для Луи и Мари-Одиль. Спустя 15 лет, которые они провели в своём книжном магазине в Рубэ, владельцы решили выйти на пенсию.

МАРИ-ОДИЛЬ БРЕЙНАЭР: Мы чувствуем, что настало время заняться другими вещами. Думаю, что мы можем, оглянувшись, сказать себе с достоинством, что мы хорошо делали своё дело.

Пара считает, что уходит в подходящий момент, даже несмотря на то, что им не удалось найти покупателя для своего бизнеса. Учитывая повышение цен на энергоресурсы, сырьё и транспортировку печатных изданий, книготорговцы серьёзно страдают от последствий инфляции.

ЛУИ БРЕЙНАЭР, владелец книжного магазина Autour des mots: В прошлом году мы тратили около тысячи евро в месяц на транспортные расходы. Сейчас эта сумма увеличилась почти вдвое.

О том же свидетельствуют в книжном магазине Лилля, куда в последний год клиенты заходят всё реже.

ФАБЬЕНН ВАН УЛЬ, владелица магазина Place Ronde: Посещаемость упала, средний чек также уменьшился. Очевидно, что культура — не насущная необходимость, это вишенка на торте, если на банковской карточке ещё есть деньги.

Оставаться на плаву магазинам помогают только постоянные клиенты, которые отдают им предпочтение.

ВТОРОЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Ничего удивительного. В каждом книжном магазине есть часть покупателей, которые привязаны к этому месту. У них свои предпочтения, свои пожелания.

ТРЕТИЙ ПОКУПАТЕЛЬ: Есть и экологические соображения. Можно платить за более короткую цепочку поставки, и нет необходимости идти на крупную торговую площадку.

По данным Профсоюза книжных магазинов Франции, подобные заведения остаются главными точками продаж книг во Франции.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2023 года.