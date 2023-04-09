BFM TV: из-за инфляции французам приходится экономить на товарах первой необходимости
РУДОЛЬФ БОНАСС, эксперт в области потребления: Действительно, эта часть населения испытала на себе «эффект ножниц» между повышением цен с одной стороны и стагнацией доходов в другой. Таким образом, они вынуждены делать выбор. Мы уже говорили о туризме, так вот, эта часть французов сейчас не путешествует на каникулах, ну или совсем мало путешествует. Они вынуждены делать выбор в своих ежедневных расходах, в которые входят и продукты питания. Это печальный факт. Можно представить, что часто эта группа населения делает выбор в ещё более проблемной сфере: сфере здравоохранения. Нередко им приходится откладывать лечение у окулиста или стоматолога, поскольку они считают, что в этом году оплатить его несколько проблематично.
Итак, подведём итог: небогатые французы, которым уже пришлось приспосабливаться в вопросе покупок какое-то время назад, сегодня снова должны адаптироваться в вопросе продуктов, относящихся к предметам первой необходимости.
РУДОЛЬФ БОНАСС: Совершенно верно. Мы видим это по ежемесячной статистике продаж в магазинах и супермаркетах. Есть продукты, продажи которых в конце месяца, то есть числа с 20-го — 21-го, снижаются по простой причине: люди покупают меньше мяса, меньше рыбы, меньше предметов гигиены и товаров для красоты. Почему? Потому что эти товары, напомню, сильно затронула инфляция. Каждый второй француз тратит в продуктовом магазине около 50 евро — и, следовательно, если коробка стирального порошка стоит восемь, десять или десять евро, это чувствительно. Значит, на этой неделе и в следующие десять дней до конца месяца его не станут покупать, а подождут следующего, чтобы сделать покупку.
Дата выхода в эфир 08 апреля 2023 года.
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