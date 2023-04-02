CBS News: в США высокие цены на яйца подстегнули интерес к курятникам во дворах

По данным Министерства сельского хозяйства США, в стране от птичьего гриппа погибло около 58 миллионов кур. Цены на продукты питания и особенно на яйца продолжают бить рекорды. На этом фоне в стране наметился рост интереса к собственным курятникам во дворах. Не везде это разрешено местным законодательством. Однако CBS News сообщает, что находятся энтузиасты, готовые добиваться изменения правил.

Цены на продукты питания, и в особенности на яйца, всё ещё остаются высокими по всей стране. В результате стал расти интерес к курятникам во дворах. Розничная сеть магазинов для сельского хозяйства Tractor Supply сообщила, что продажи кур выросли в два раза за последние пять лет. И только в этом году они планируют продать 11 миллионов кур.

Но можно ли сэкономить, если держать кур у себя во дворе? Кейт Сантишн с подробностями.

ГВЕН БЭЙЛИ: Вот оно!

74-летняя Гвен Бэйли держит кур во дворе своего загородного дома в Нью-Джерси уже семь лет.

ГВЕН БЭЙЛИ: Я вдруг поняла, что вообще-то мне не нужна ферма.

В Южном Нью-Джерси Бэйли называют «леди с курочками» из-за того, что она ратует за содержание курятников возле домов и делится своими знаниями. Сейчас у неё восемь курочек-несушек.

ГВЕН БЭЙЛИ: Сэнди — моя альфа-курочка, она самая старшая.

Интерес к этому занятию появился во время пандемии. И значительно вырос в последние месяцы вслед за скачком цен на яйца. По данным Министерства сельского хозяйства США, по всей стране от птичьего гриппа погибло более 58 миллионов кур из почти 300 миллионов. Согласно федеральному бюро статистики труда, самая страшная вспышка в истории США привела к тому, что цены на яйца взлетели на 55 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

ТОУВ ДАНОВИЧ, писательница: Я занялась этим по той же причине, что и множество других людей. Я хотела свежие яйца от курочек, которые содержатся в лучших условиях, чем те на коммерческих фермах. Но я совершенно не ожидала, что меня настолько поглотит это занятие.

Тоув Данович — автор книги «Под куриным влиянием». Отчасти это мемуары, отчасти рассказ о жизни птиц в яичной и птицеводческой промышленностях. Она говорит, что люди не должны ждать, что сэкономят, если будут получать яйца от кур в собственном дворе. Но они точно привяжутся к своим питомцам.

ТОУВ ДАНОВИЧ: Многие думают, что проще завести кур у себя во дворе, чем полагаться на продуктовый магазин. Но, думаю, все быстро понимают, что держать кур — гораздо более затратное занятие, чем дюжина яиц за 10 долларов из супермаркета. Но ведь они такие милые.

Есть разные подсчёты, но для начала вам может потребоваться от 500 до 1500 долларов. Траты предполагают безопасный курятник, где птицы могут спать и нести яйца, защищённый от хищников вольер, кормушка, еда и сами несушки.

Количество яиц в неделю зависит от породы. И, как правило, несушки в таких курятниках не откладывают яйца в зимние месяцы.

ГВЕН БЭЙЛИ: Думаю, наш лучший результат был шесть яиц от восьми кур.

Но стоимость не всегда является главным препятствием для домашних курятников. Местное законодательство везде разное, в некоторых местах это полностью запрещено.

ГВЕН БЭЙЛИ: Чаще всего жалуются на запах и шум. И ни то, ни другое не имеет никаких оснований. Петухи вообще запрещены в пригородах, потому что они слишком громкие. Есть такое ложное представление, что для получения яиц обязательно нужны петухи.

В 2018 году Бэйли добилась изменения местных правил в своём посёлке Хаддон Тауншип. С тех пор она помогла 28 местным общинам в Нью-Джерси изменить их законодательство, чтобы разрешить заводить кур через организации Grassroots, и представляла их интересы на заседаниях местных советов.

ГВЕН БЭЙЛИ: Когда я впервые узнала про этот закон, там чётко говорилось, что запрещены любые фермерские животные. Но четыре курицы не будут пахнуть, как огромная птицеферма с миллионами кур, которую услышишь за мили. Мы же тоже не хотим запаха.

Она также даёт уроки, где учит других правильному ведению хозяйства, и возит своих питомцев для терапевтической помощи детям и пожилым людям. Но самое главное — она их любит.

ГВЕН БЭЙЛИ: Они забавные, они умные, они такое придумывают. Я там сижу в хорошую погоду и просто наблюдаю за ними.

Кэйт Сантишн, CBS News.

Дата выхода в эфир 30 марта 2023 года.