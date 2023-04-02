CBS News: в США высокие цены на яйца подстегнули интерес к курятникам во дворах

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Волейболист Бутько рассказал о своем состоянии перед первым матчем после дисквалификации
Олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько рассказал о своём моральном и физическом состоянии после отбытия дисквалификации.
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Агент Кейта: Бальде недоволен результатом матча с «Ахматом»
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал результат матча 21-го тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
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Сирийские средства ПВО отразили израильскую атаку в провинции Хомс
Сирийские силы ПВО отразили атаку Израиля в провинции Хомс.
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Сальдо сообщил о предотвращении терактов в Новой Каховке
Правоохранительные органы Херсонской области раскрыли ячейку ВСУ, планировавших совершить теракты в людных местах Новой Каховки, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 на севере Турции в провинции Кастамону.
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Кержаков рассказал, как узнал об уходе брата Александра с поста тренера «Кармиотиссы»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, когда узнал об уходе брата Александра Кержакова с поста главного тренера кипрской «Кармиотиссы».
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«Питтсбург» с Малкиным уступил «Бостону» в матче НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» на своём льду потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
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CNN: число жертв торнадо в США возросло до 21
В нескольких штатах США число жертв сильного торнадо возросло до 21, сообщает CNN.
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Карякин возглавит сборную Московской области на командном чемпионате мира
Президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин сообщил, что планирует возглавить сборную региона на предстоящем командном чемпионате России в Сочи.
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Адвокат митрополита Павла заявил, что будет требовать отмены ношения электронного браслета
Адвокат наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла заявил, что будет требовать отмены решения о ношении электронного браслета из-за состояния здоровья подзащитного.
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Рыбакина уступила Квитовой в финале турнира в Майами
Представляющая Казахстан Елена Рыбакина не смогла одержать победу на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.
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В Армении объяснили необходимость ратификации договора о МУС на фоне позиции России
Вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян заявил, что в Армении прислушались к позиции России на фоне планов Еревана ратифицировать договор о МУС и способны действовать, не нанося ущерб межгосударственным отношениям.
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Неизвестные атаковали клубный автобус «Ливерпуля» после матча в Манчестере
Автобус с футболистами «Ливерпуля» после выездного матча чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Сити» был атакован неизвестными.
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Bloomberg: юристы Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в более консервативный суд
Юристы экс-президента США Дональда Трампа планируют перенести рассмотрение дела в отношении него в другой суд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Эльче» в матче Примеры
«Барселона» в гостях нанесла разгромное поражение «Эльче» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Sputnik: глава МИД Латвии Ринкевичс неудачно пошутил о принятии Украины в ЕС
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс неудачно пошутил о «принятии Украины в европейскую семью», сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
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Гол Кена принёс победу «Ювентусу» в матче Серии А с «Вероной»
«Ювентус» на своём поле нанёс поражение «Вероне» в матче 28-го тура чемпионате Италии по футболу.
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ABC: число жертв торнадо в США увеличилось до 18
Число жертв сильного торнадо в нескольких штатах США увеличилось до 18, сообщает ABC News со ссылкой на местные власти.
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«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в матче НХЛ, Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне
«Нэшвилл Предаторз» на своём льду нанёс разгромное поражение «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Sky News: талибы взяли под стражу троих британцев в Афганистане
Трое британцев взяты под стражу силами «Талибана»* в Афганистане. Среди арестованных есть и так называемый «опасный турист» Майлз Рутледж, который вернулся в страну после того, как был эвакуирован британскими военными в 2021 году.
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Семак — о матче «Зенита» с «Локомотивом»: будет интересно увидеть «заряженного Дзюбу»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об участии нападающего столичного «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
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В «Ахмате» довольны ничьей в матче со «Спартаком» в РПЛ
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что в клубе довольны результатом матча со «Спартаком» в 21-м туре РПЛ (0:0).
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Митрополит Павел назвал решение суда в Киеве о его домашнем аресте политическим заказом
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что решение суда о его круглосуточном домашнем аресте на два месяца не что иное, как политический заказ.
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Бивол после победы над «Уралом» поздравил футболистов «Зенита» в раздевалке
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол поделился эмоциями после общения с игроками петербургского «Зенита» в раздевалке по окончании матча 21-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
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The Hill: рейтинг одобрения работы Байдена на посту президента США опустился до 42%
Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США снизился до 42%, тогда как после выступления с посланием конгрессу этот показатель составлял 46%, пишет газета The Hill со ссылкой на результаты исследования, проведённого Маристским институтом изучения общественного мнения.
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Глава торговой палаты Трабзона сообщил, что паромное сообщение с Сочи заработает с 1 мая
Глава торгово-промышленной палаты турецкого Трабзона Эркут Челеби в интервью газете Star заявил, что регулярное паромное сообщение между Трабзоном и Сочи откроется 1 мая.
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Анфиса Резцова — о здоровье: никаких осложнений нет
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о состоянии своего здоровья.
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Семак — о Ренане в молодёжной сборной Бразилии: вызов в клуб не приходил
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о вызове защитника Роберта Ренана в молодёжную сборную Бразилии по футболу.
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Экс-разведчик Риттер: Зеленский предупреждён, что ВСУ рискуют оставить Донбасс и Запорожье
Украинского президента Владимира Зеленского предупредили о том, что украинская армия рискует потерять контроль над территориями, на которых сейчас находятся ВСУ, после разгрома украинской группировки в Артёмовске (Бахмуте). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
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В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста, несмотря на приостановку судебной реформы
Десятки тысяч протестующих вышли на демонстрации на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, несмотря на объявленное решение о приостановке судебной реформы в Израиле и начало переговоров.
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Николаев: судья мог назначить пенальти в ворота «Ахмата» в матче со «Спартаком»
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев оценил работу судей в матче 21-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом».
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Вендел: не считаем себя чемпионами, «Зенит» должен двигаться шаг за шагом
Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что команде было непросто забить «Уралу» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:0).
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Боевики попытались прорваться на территорию правительственных сил в сирийском Идлибе
В Сирии боевики «Исламской партии Туркестана»* дважды пытались прорваться на территорию, подконтрольную правительственным силам в провинции Идлиб, это произошло в районе Эд-Дана и Джубаса.
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Елисейский дворец: Макрон намерен в ближайшее время переговорить с главой МАГАТЭ
Французский лидер Эммануэль Макрон собирается переговорить с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
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Анохин выиграл международный турнир по фехтованию на шпагах в Казани
Россиянин Вадим Анохин завоевал золотые медали международных соревнований по фехтованию на шпагах в Казани.
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В Минске назвали российское ядерное оружие сдерживающим фактором от посягательств извне
Решение о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия России не нарушает международных обязательств Минска, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» председатель комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты белорусского парламента Сергей Рачков.
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Семак — о дубле Сергеева в матче с «Уралом»: Иван использовал свой шанс и не подвёл
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о результате матча 21-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
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Сергеев рад победе «Зенита» в матче с «Уралом» в РПЛ
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).
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NYT: китайские аналитики тщательно изучают опыт России в конфликте на Украине
Руководство Китая изучает конфликт на Украине и «косвенную борьбу» России с Соединёнными Штатами, черпая бесценные уроки для себя, пишет журналист The New York Times Крис Бакли.
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Сантос назвал заслуженной победу «Зенита» над «Уралом» в матче РПЛ
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал сложным матч с «Уралом» в 21-м туре чемпионата России (2:0).
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В Запорожской области ВС России применили FPV-дроны для сброса листовок на позиции ВСУ
Российские военнослужащие применили в Запорожской области FPV-дроны для распространения листовок над позициями ВСУ, заявил офицер ВС России на одной из передовых позиций.
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Головин включён в заявку «Монако» на матч Лиги 1 со «Страсбуром»
Тренерский штаб «Монако» опубликовал заявку на матч 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
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Дубль Мюллера помог «Баварии» обыграть «Боруссию» в матче Бундеслиги
Мюнхенская «Бавария» на своём поле переиграла дортмундскую «Боруссию» в матче 26-го тура чемпионата Германии по футболу.
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«Челси» уступил «Астон Вилле» в матче АПЛ
«Астон Вилла» победила «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии.
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Американский конгрессмен Госар заявил о новом поражении Байдена на Украине
Конгрессмен-республиканец Пол Госар выразил мнение, что американский лидер Джо Байден терпит поражение в очередной битве на Украине.
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Билялетдинов — о победе над «Авангардом»: хорошо, что всё решили в овертайме
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче с «Авангардом» в финале Восточной конференции (3:2 ОТ).
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На Кубе пятеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом
Пятеро россиян пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в центральной части Кубы, двое из них в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на российского консула Нану Мгеладзе.
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МИД России: Киев глумится над православием, Запад в это время безмолвствует
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.
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«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Интер» в матче Серии А
«Фиорентина» обыграла «Интер» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
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ТАСС: сотни людей присоединились к протестам против НАТО в двух испанских городах
В испанских городах Памплона и Витория-Гастейс прошли акции протеста против НАТО, сообщает ТАСС.