Press TV: стремительный рост инфляции вынудил сотрудников Хитроу устроить забастовку

Порядка 1400 сотрудников службы безопасности британского аэропорта Хитроу объявили 10-дневную стачку. Они присоединились к другим госслужащим и работникам предприятий, которые требуют повышения зарплаты на фоне непрекращающегося в стране кризиса стоимости жизни, пишет Press TV.

Сотрудники службы безопасности британского аэропорта Хитроу объявили 10-дневную забастовку. Они присоединились к другим госслужащим и работникам предприятий Соединённого Королевства, которые требуют повышения зарплаты перед лицом стремительно растущей инфляции, пишет Press TV.

Около 1400 охранников приняли участие в стачке, начавшейся накануне после того, как переговоры с правительственными чиновниками провалились в последнюю минуту. Из-за протестной акции только в прошедшую пятницу British Airways отменила 70 рейсов.

В Хитроу пришлось задействовать 1000 дополнительных сотрудников, чтобы компенсировать недостаток рабочих рук и помочь пассажирам. При этом руководство аэропорта предупредило о возможных задержках, отмечает телеканал.

Британское правительство требует, чтобы авиакомпании избежали повторения прошлогодних пасхальных очередей, задержек и отмен рейсов, которые в значительной степени были вызваны нехваткой персонала. Большинство других отраслей страны также сталкиваются с аналогичной ситуацией: сотни тысяч рабочих проводят забастовки, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда на фоне резкого роста цен на товары и счетов за электроэнергию.

«Все знают, что Лондон — один из самых дорогих городов мира. И у нас есть люди, которые не могут позволить себе оплачивать коммунальные счета. Они не в состоянии платить по ипотеке. Мне рассказывали, что некоторые члены нашей организации принимают холодный душ зимой, чтобы сэкономить денег на бензин и добраться до работы», — подчёркивает региональный координатор профсоюза Unite the Union Уэйн Кинг. По его словам, работодатели не воспринимали требования сотрудников Хитроу достаточно серьёзно, поэтому они решили устроить забастовку.

Этой стачке предшествовала общенациональные забастовки в «бюджетный день». Тогда около полумиллиона британцев не вышли на работу, чтобы опротестовать годовой бюджет, предложенный канцлером казначейства Джереми Хантом, напоминает телеканал.

Профсоюзы говорят, что за последнее десятилетие заработная плата, особенно в государственном секторе, упала в реальном выражении. При этом многие британцы едва сводят концы с концами из-за кризиса стоимости жизни, вызванного резким ростом цен на продукты питания и топливо, обращает внимание Press TV.