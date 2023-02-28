Sky News: 200 тысяч британских учителей объявили забастовку из-за низких зарплат

В ближайшие три дня школьные преподаватели Англии и Уэльса устраивают протестную акцию из-за продолжающихся споров с правительством об оплате труда. По словам организаторов, стачка, в которой планирует участвовать не менее 200 тыс. человек, затронет большую часть образовательных учреждений в регионах, передаёт Sky News.

200 тыс. учителей в Англии и Уэльсе примут участие в трёхдневной забастовке. Поводом для протестной акции служит недовольство педагогов низкой заработной платой, передаёт Sky News.

Генеральный секретарь Национального союза образования (NEU) Кевин Кортни заявил, что забастовка затронет большую часть учебных заведений. Они ограничат занятия или перестанут функционировать полностью.

Министр образования Джиллиан Киган призналась, что её разочаровало решение учителей. «Вместо того чтобы сесть за стол и обсудить зарплату, NEU снова вносит сумятицу в жизни детей и семей. Они заслуживают возможности ходить в школу, и дальнейшие забастовки просто-напросто являются непростительными, особенно после всего, через что дети прошли из-за пандемии», — заявила чиновница.

Но её доводы не убедили Кортни. «Я думаю, что правительство глубоко ошибается, думая, что трудовые отношения решаются, когда людям говорят: «Вы не можете объявить забастовку, если хотите поговорить с нами», — отметил он.

«Мы готовы встретиться в любое время, в любом месте. И мы очень надеемся, что она ( Киган. — ИноТВ ) действительно пойдёт с нами на переговоры после этих региональных забастовок и сделает серьёзное предложение, которое мы сможем представить членам нашей организации. В идеале нам бы хотелось найти решение, в результате которого не нужно будет продолжать эти забастовки в марте», — добавил глава NEU.

Между тем стачка учителей — не единственная протестная акция, с которой столкнутся британские регионы в ближайшие дни. Новые массовые забастовки должны пройти в Англии и Уэльсе 15 и 16 марта, обращает внимание Sky News.