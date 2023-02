Independent: работа британской системы здравоохранения находится под угрозой из-за новых забастовок

В работе Национальной системы здравоохранения Великобритании могут возникнуть беспрецедентные сбои после того, как десятки тысяч медицинских сотрудников приняли решение о проведении в марте новых массовых забастовок. Как ожидается, это затронет практически все больницы страны и свидетельствует о резком обострении споров вокруг повышения заработной платы между медперсоналом и правительством, сообщает The Independent.

Руководители британских органов здравоохранения предупреждают о том, что работе всей системы угрожают беспрецедентные сбои из-за планируемых в следующем месяце новых массовых забастовок. Десятки тысяч врачей-интернов проголосовали за проведение 72-часовой забастовки, которая станет самой продолжительной в истории британской Национальной службы здравоохранения (NHS), пишет The Independent.



По оценкам руководства NHS, забастовка затронет, как предполагается, практически все больницы страны и окажет «разрушительное воздействие» на все медицинские подразделения, включая службу неотложной помощи, поскольку они будут вынуждены работать без врачей-интернов в течение трёх дней подряд.



К числу врачей-интернов относятся все выпускники медицинского факультета, которые ещё не имеют достаточной квалификации для самостоятельной практики и поэтому работают под руководством более опытного доктора. При этом они составляют значительную часть персонала британских больниц.



В ходе недавнего голосования почти 37 тыс. врачей-интернов, являющихся членами Британской медицинской ассоциации (BMA) — 98% из числа проголосовавших, — поддержали проведение забастовки, которая должна пройти уже 15 марта. Это свидетельствует о резком обострении спора вокруг заработной платы между персоналом NHS и британским правительством на фоне стремительного роста инфляции, отмечается в статье.



Поскольку в голосовании приняли участии более половины всех врачей-интернов в Англии, Национальная система здравоохранения столкнётся в результате с «огромными проблемами», а руководители подразделений NHS выразили глубокую обеспокоенность в отношении возможности оказывать надлежащий уход пациентам во время забастовки, пишет The Independent.



Как предупреждают специалисты, число операций, которые придётся отменить за три дня, будет «намного больше», чем во время предыдущих забастовок, и это нанесёт огромный удар по поставленной ранее цели сократить длинные «списки ожидания», образовавшиеся ещё со времён пандемии COVID-19.



Кроме того, врачи-интерны на протяжении трёх дней не будут участвовать в оказании таких ключевых услуг в сфере здравоохранения, как неотложная медицинская помощь, родовспоможение и помощь онкологическим больным. В результате многим больницам, по всей видимости, придётся привлекать дополнительный персонал, расходы на который составят до 150 фунтов стерлингов в час, говорится в статье.



Согласно «прейскуранту» BMA, в котором содержатся рекоменации для врачей по оплате дополнительных смен за рамками рабочего контракта, медицинским консультантам рекомендуется взимать 158 фунтов стерлингов в час в будние дни с 7:00 до 19:00 и до 262 фунтов стерлингов за ночные смены в выходные дни, поясняет The Independent.



По словам представителей Британской медицинской ассоциации, фактическое сокращение заработной платы в реальном выражении составило более 26% за период с 2008 года, однако в текущем году врачам-интернам было предложено повышение лишь на 2%, что многие посчитали просто «оскорбительным». Профсоюз заявляет, что британскому правительству необходимо будет обеспечить 35%-ное повышение заработной платы, чтобы компенсировать сокращение.



Кроме того, десятки тысяч медсестёр в онкологических отделениях, отделениях неотложной помощи и отделениях интенсивной терапии в Англии с 1 марта также прекратят работу на 48 часов. А тысячи сотрудников скорой помощи в понедельник устроили новую забастовку из-за давнего спора о заработной плате и штатном расписании, сообщается в статье.



В свою очередь, министр здравоохранения Великобритании Стив Барклай заявил, что результаты голосования его «глубоко разочаровывают». Источники в казначействе также сообщили, что положение в целом не изменилось, и дополнительных денег на повышение заработной платы медработникам в бюджете не будет, пишет The Independent.



В то же время руководство NHS призвало правительство «немедленно» положить конец «спирали» забастовок, которые приводят к срыву работы медицинских учреждений и негативно отражаются на здоровье пациентов. Исполнительный директор Конфедерации NHS Мэтью Тейлор заявил, что у британского премьер-министра есть выбор: «Либо искать какое-то решение вместе с профсоюзами, либо поставить под угрозу свое обязательство сократить списки ожидания NHS».



По его словам, хотя руководство NHS приложит максимальные усилия, чтобы привлечь на время забастовки дополнительных сотрудников из числа консультирующих докторов и других специалистов, однако в любом случае придётся отменить множество несрочных процедур и плановых проверок, сосредоточив все усилия на отделениях интенсивной терапии. Наиболее «тревожным» событием является то, что забастовка врачей-интернов затронет и службу неотложной помощи, подчеркнул Тейлор.



Более 47,6 тыс. врачей-интернов имели право принять участие в голосования BMA. При этом было подано почти 37 тыс. голосов — и это рекордная активность на данный момент, как сообщают представители BMA. Сопредседатели Комитета младших врачей BMA доктор Роберт Лоренсон и доктор Вивек Триведи, которые объявили результат голосования, отметили, что министр Барклай не принимал участия в переговорах по заработной плате.



«Это голосование показывает, без тени сомнения, силу чувств большинства врачей-интернов в Англии. Мы разочарованы, мы испытываем гнев и отчаяние, и тысячи из нас проголосовали, чтобы сказать: «Во имя нашей профессии, наших пациентов и нашей Национальной службы здравоохранения, врачи больше не будут этого терпеть», — подчёркивается в их заявлении.



Заместитель исполнительного директора службы NHS Providers Саффрон Кордери назвала запланированную забастовку врачей-интернов «крайне тревожной», особенно в свете череды других забастовок в сфере здравоохранения. «Руководители подразделений NHS глубоко обеспокоены тем, как это повлияет на их способность оказывать помощь, особенно потому, что больницы на три дня подряд останутся без экстренной помощи со стороны врачей-интернов», — подчеркнула она.



Со своей стороны, министр здравоохранения Великобритании заявил, что он продолжает обсуждения с представителями врачебных ассоциаций и профсоюзов. «Я встречался с BMA и другими медицинскими союзами, чтобы обсудить, какие меры являются справедливыми и доступными, а также более широкие проблемы, связанные с условиями и рабочей нагрузкой. Я хочу продолжить обсуждение того, как мы можем сделать NHS лучшим местом для работы для всех», — заявил Барклай.



«Мы очень ценим работу врачей-интернов и мы глубоко разочарованы тем, что некоторые члены профсоюза проголосовали за забастовку», — также заявил министр. По его словам, в рамках многолетнего трудового соглашения зарплата врачей-интернов в период за 2019—2020 год увеличилась в совокупности на 8,2%, а также был введён более высокий диапазон зарплат для наиболее опытных сотрудников и повышены ставки за ночные смены, сообщается в статье.