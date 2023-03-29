Times: цены скачут — инфляция в Британии растёт быстрее, чем когда-либо

Цены в британских магазинах растут быстрее, чем когда-либо прежде, передаёт The Times. По данным Британского консорциума розничной торговли, инфляция цен на продукты питания в Великобритании выросла за год на 15%, а цены на непродовольственные товары на 5,9% выше, чем год назад.

Инфляция цен на продукты питания в Великобритании выросла за год на 15%, в результате чего цены в магазинах растут быстрее, чем когда-либо прежде, сообщает The Times.

В среднем цены в британских магазинах сейчас на 8,9% выше, чем в это же время год назад, что является самым высоким показателем годовой инфляции, зафиксированным Британским консорциумом розничной торговли.

Как отмечает издание, данные были обнародованы на фоне заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что базовая инфляция в стране «резко» снизится в этом году, что, «вероятно, начнётся через пару месяцев или около того». В феврале инфляция потребительских цен неожиданно подскочила до 10,4% на фоне роста цен на продукты питания, но, по прогнозам, к концу года она снизится почти до 4%.

Выступая в Лондонской школе экономики, Бейли заявил, что комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии по установлению ставок будет оставаться «очень бдительным к любым признакам устойчивого инфляционного давления» и повысит процентные ставки в 12-й раз подряд, если ценовое давление окажется сильнее, чем ожидалось.

По прогнозам комитета, недавний рост цен на продовольствие ослабнет. Так как зачастую он был связан с временными факторами, такими как плохая погода и плохой урожай в ряде стран. Так, плохие погодные условия в Бразилии затруднила производство сахара, что отразилось на ценах ряда товаров.

В марте инфляция на свежие продукты питания в Соединённом Королевстве ускорилась до 17% с 16,3% в феврале. Инфляция на продукты быстрого приготовления — супы, консервированные фрукты и соусы — ускорилась до 12,4% с 12,2% в прошлом месяце.

Цены на непродовольственные товары сейчас на 5,9% выше, чем год назад, по сравнению с 5,3% в феврале. Это также является новым максимумом, отметили в Британском консорциуме розничной торговли.

«Инфляция цен в магазинах еще не достигла своего пика», — приводит издание слова исполнительного директора консорциума Хелен Дикинсон. По прогнозам организации, инфляция цен на продукты питания начнёт снижаться к лету и началу вегетационного периода в Великобритании.