Der Spiegel: сейчас британцы беднеют так быстро, как никогда за последние 70 лет

Ожидается, что к 2024 году средний доход британского домохозяйства сократится на 5,7%, сообщает Der Spiegel. Это самое резкое падение уровня жизни в Великобритании с 1957 года, отмечает издание.
Несмотря на то, что перспективы экономики Великобритании оказались лучше, чем ожидалось раннее, британские граждане столкнулись со значительным падением уровня жизни, пишет Der Spiegel. Согласно подсчётам британского офиса по бюджетной ответственности, сейчас британцы переживают крупнейшее падение уровня жизни за последние 70 лет.
Ожидается, что к 2024 году средние доходы британского домохозяйства сократятся на 5,7%, пишет издание. Последний раз подобное снижение было зафиксировано в 1957 году. При этом отмечается, что британской экономике удалось избежать рецессии.
Что касается инфляции, то экономисты ожидают её постепенное снижение, пишет Der Spiegel. В 2022 году инфляция в Великобритании достигала 11,1%: ожидается, что концу 2023 года она снизится до 2,9%.
В минувшую среду министр финансов Великобритании Джереми Хант объявил о том, что в стране пока не будут повышать налог на нефтепродукты, напоминает Der Spiegel. Кроме того, правительство обещало продлить на один год скидку на бензин: всё это должно облегчить положение автолюбителей. При этом некоторые критикуют действия властей, заявляя, что правительство могло бы инвестировать эти средства в сильно изношенную систему здравоохранения.
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