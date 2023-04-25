France 2: экономично и экологично — французы раскупают кур из-за подорожавших яиц

Во Франции охотно раскупают кур-несушек на местных птицефермах, чтобы сократить расходы, передаёт France 2. Благодаря курице семья получит не только выросшие в цене яйца, но и домашнее животное, которое научит детей уважать всех живых существ.
Продажи не останавливаются ни на минуту.
ЖЕРАР ПЛАНСОН, птицевод на ферме Ле Понто: Вам сколько нужно?
ФРАНЦУЗ: Пять кур, пожалуйста.
ЖЕРАР ПЛАНСОН: Пять кур, хорошо.
ЭСТЕЛЬ: Добрый день!
ЖЕРАР ПЛАНСОН: Вам сколько?
ЭСТЕЛЬ: Четыре, пожалуйста.
Эстель и Николя влюбились в этих красивых кур-несушек.
ЭСТЕЛЬ: Мы едим много-много яиц, готовим много пирогов. У нас четыре ребёнка, так что берём четыре курицы (смеётся). Вот так всё просто.
Эта птицеферма второй раз организует по интернету такую распродажу.
ЖЕРАР ПЛАНСОН: Итак, три, тогда с вас 15 евро.
Десятки покупателей приехали, чтобы купить курицу по пять евро за штуку. Такая сделка одновременно экономическая и экологическая.
ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Я приехал первый раз в январе — увидел объявление в местной газете. Мы купили двух кур, и нам понравилось.
ТРЕТИЙ ФРАНЦУЗ: По той цене, что мы сейчас покупаем яйца, это довольно дорого, так что… будем производить яйца у себя.
Все 95 куриц возрастом полтора года распроданы.
ЧЕТВЁРТЫЙ ФРАНЦУЗ: Мои родители захотели их спасти, так что я приехал их спасти.
ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: По-моему, они все не в лучшей форме, но думаю, дома поправятся.
Этих куриц держать невыгодно, потому что они стали нести меньше яиц. Однако птицеводы не захотели их уничтожать.
ЖЕРАР ПЛАНСОН: Мы их продаём так, живьём, чтобы их разобрали по домам.
Роландо и его семья решили подарить им новую жизнь.
РОЛАНДО: Мы так поступаем в том числе ради детей: пусть они осознают это потом, но это позволяет научить, что нужно уважать животных, и нам они тоже нужны.
ДОЧКА РОЛАНДО: Они очень милые.
Кур отвозят домой.
ЖЕНА РОЛАНДО: А теперь, девочки, осторожно доставайте кур…
Семья пополнилась четырьмя новыми курицами.
ЖЕНА РОЛАНДО: Бывает, что она лежит в гамаке в обнимку с курицей и гладит её. Каждой они дали прозвище.
ДРУГАЯ ДОЧКА РОЛАНДО: Их можно обнимать, с ними спать, кормить с рук и… можно сделать хорошие блины (смеётся).
Чтобы эти куры начали нести яйца, нужно подождать, пока они привыкнут к новой обстановке.
Дата выхода в эфир 23 апреля 2023 года.