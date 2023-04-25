France 2: экономично и экологично — французы раскупают кур из-за подорожавших яиц

Во Франции охотно раскупают кур-несушек на местных птицефермах, чтобы сократить расходы, передаёт France 2. Благодаря курице семья получит не только выросшие в цене яйца, но и домашнее животное, которое научит детей уважать всех живых существ.

Продажи не останавливаются ни на минуту.

ЖЕРАР ПЛАНСОН, птицевод на ферме Ле Понто: Вам сколько нужно?

ФРАНЦУЗ: Пять кур, пожалуйста.

ЖЕРАР ПЛАНСОН: Пять кур, хорошо.

ЭСТЕЛЬ: Добрый день!

ЖЕРАР ПЛАНСОН: Вам сколько?

ЭСТЕЛЬ: Четыре, пожалуйста.

Эстель и Николя влюбились в этих красивых кур-несушек.

ЭСТЕЛЬ: Мы едим много-много яиц, готовим много пирогов. У нас четыре ребёнка, так что берём четыре курицы (смеётся). Вот так всё просто.

Эта птицеферма второй раз организует по интернету такую распродажу.

ЖЕРАР ПЛАНСОН: Итак, три, тогда с вас 15 евро.

Десятки покупателей приехали, чтобы купить курицу по пять евро за штуку. Такая сделка одновременно экономическая и экологическая.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Я приехал первый раз в январе — увидел объявление в местной газете. Мы купили двух кур, и нам понравилось.

ТРЕТИЙ ФРАНЦУЗ: По той цене, что мы сейчас покупаем яйца, это довольно дорого, так что… будем производить яйца у себя.

Все 95 куриц возрастом полтора года распроданы.

ЧЕТВЁРТЫЙ ФРАНЦУЗ: Мои родители захотели их спасти, так что я приехал их спасти.

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: По-моему, они все не в лучшей форме, но думаю, дома поправятся.

Этих куриц держать невыгодно, потому что они стали нести меньше яиц. Однако птицеводы не захотели их уничтожать.

ЖЕРАР ПЛАНСОН: Мы их продаём так, живьём, чтобы их разобрали по домам.

Роландо и его семья решили подарить им новую жизнь.

РОЛАНДО: Мы так поступаем в том числе ради детей: пусть они осознают это потом, но это позволяет научить, что нужно уважать животных, и нам они тоже нужны.

ДОЧКА РОЛАНДО: Они очень милые.

Кур отвозят домой.

ЖЕНА РОЛАНДО: А теперь, девочки, осторожно доставайте кур…

Семья пополнилась четырьмя новыми курицами.

ЖЕНА РОЛАНДО: Бывает, что она лежит в гамаке в обнимку с курицей и гладит её. Каждой они дали прозвище.

ДРУГАЯ ДОЧКА РОЛАНДО: Их можно обнимать, с ними спать, кормить с рук и… можно сделать хорошие блины (смеётся).

Чтобы эти куры начали нести яйца, нужно подождать, пока они привыкнут к новой обстановке.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2023 года.