France 3: французские фермеры уже переживают за урожай из-за засухи

Текущая зима во Франции стала пятым подряд сезоном с дефицитом дождей и повышенными температурами, передаёт Frаnce 3. Как сообщает телеканал, фермеры в некоторых районах страны уже беспокоятся за будущий урожай: воды катастрофически не хватает, и ограничения на полив могут ввести в любой момент.

Этот фермер из коммуны Сюмен департамента Гар посадил семена сладкого лука в прошлом месяце. Эти посевы пришлось поливать из-за засухи. Здесь в 2022 году дождей было в два раза меньше, чем обычно.

РИШАР ФЕСКЕ, сельхозпроизводитель: Во времена моего отца и деда саженцы никогда не поливали, никакой системы полива для саженцев не было. С тех пор как я здесь поселился — а это было 26 лет назад — многое изменилось. Сейчас и подумать нельзя о том, чтобы не поливать саженцы.

Ришар Феске устроил второй водоём, чтобы запасать воду в преддверии будущего засушливого лета, но и он наполняется с трудом. Другой производитель сладкого лука, подготавливая почву, опасается запрета на полив, который могут ввести в ближайшие несколько недель.

ФИЛИП БУАССОН, председатель кооператива «Сладкий лук из Севенны»: Мы, сельхозпроизводители, прилагаем усилия по многим вопросам уже 30 лет. А теперь от нас требуют невозможного: перестать поливать наши посевы. Без воды посевы не выживают.

Фермеры беспокоятся, поскольку уровень воды не поднимается на достаточную высоту. К примеру, здесь, в Гаронне, замеры никогда ещё не показывали столь низкий результат.

НИКЛЯ КАРДО, прогнозист Смежного профсоюза изучения и использования Гаронны: Вот граница между водой и растительностью. Там, где заканчиваются стволы деревьев, должен начинаться уровень воды. Мы видим, что от этого дерева до воды недостаёт почти метра. Воды в три раза меньше, чем обычно, и это ниже самых низких показателей, зафиксированных в это время года.

У этой сельхозпроизводительницы из коммуны Сен-Лис департамента Верхняя Гаронна пшеница растёт не так, как нужно. Из-за нехватки воды она начинает желтеть.

КРИСТЬЕЛЬ КАПРЕНТЬЕ: Поливать эту землю невозможно, поэтому я молюсь, чтобы пошёл дождь.

Кристьель Карпентье боится, что не сможет извлечь прибыль из 300 тысяч евро, вложенных в покупку 200 гектаров сельхозугодий.

КРИСТЬЕЛЬ КАПРЕНТЬЕ: Если мне не удастся выйти на определённый объём продаж, я закроюсь.

По данным службы Météo France, эта зима стала уже пятым по счёту сезоном с дефицитом дождей и повышенными по сравнению с нормой температурами.

Дата выхода в эфир 06 марта 2023 года.