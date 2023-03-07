NTD: Франция столкнулась с сильнейшей зимней засухой

Франция переживает одну из самых сильных зимних засух в истории. Как передаёт NTD, на самой длинной реке в стране — Луаре — сегодня больше песчаных отмелей, чем воды. Гидрологи предупреждают, что местным жителям, скорее всего, придётся экономить воду.

Сверху кажется, что на реке Луаре — самой длинной во Франции — больше песчаных отмелей, чем воды.

Обычно к концу февраля, когда тает снег, водоём полон воды. Но на кадрах с беспилотника видны участки песка. Местные жители уже беспокоятся, что начнётся нехватка.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Мне страшно, я чувствую, что нам будет не хватать воды, это недопустимо. Никогда такого не видела. Часто в это время года, когда тает снег, воды много. Но посмотрите, как низки воды Луары.

По данным метеорологической службы, Франция переживает одну из самых сильных зимних засух в истории: за 32 дня выпало менее миллиметра осадков. Это почти 65-летний рекорд.

Рыбаки вынуждены оставлять свои лодки на берегу. Улова пока не предвидится.

РЫБАК: Когда-то уровень воды был высоким, вода была мутной, и мы ловили рыбу. Сейчас это бесполезно, мы больше не можем ловить рыбу, по крайней мере, пока. Слишком мало воды.

Гидрологи предупреждают, что местным жителям, скорее всего, придётся экономить.

ВАЗКЕН АНДРЕАСЯН, гидролог: Если вам предстоит ехать на свадьбу, то придётся ехать на грязной машине, потому что помыть её не разрешат. Если у вас есть бассейн, вам, вероятно, запретят его наполнять.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон призвал принять план экономии, а также начать эффективнее использовать дождевую воду и устранить утечки в системе водоснабжения.

Ситуацию могут спасти обильные дожди. Однако после прошлогодней жары эксперты ожидают, что грядущее лето может быть ещё более засушливым.

Дата выхода в эфир 06 марта 2023 года.