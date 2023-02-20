Le Parisien: засушливая зима грозит оставить Францию без воды летом

С 21 января во Франции практически не было дождей, и это серьёзно беспокоит специалистов, сообщает Le Parisien. Как отмечает издание, засушливая зима пришлась на период, когда уровень грунтовых вод крайне низок. В результате, летом этого года положение может оказаться даже хуже, чем в прошлом году, когда по всей стране было ограничено потребление воды, предупреждают эксперты.

Во Франции побит «печальный» рекорд: с 21 января в стране практически не было дождей, сообщает Le Parisien. Как передаёт газета, эта ситуация вызывает тревогу, поскольку Управление геологических и горных исследований ранее предупреждало об «исторически низком» уровне грунтовых вод. Департаменты Восточные Пиренеи и Вар уже столкнулись с ограничениями на водоснабжение, отмечает издание.

«Мы начинали 2023 год с большим беспокойством после того, как в 2022 году дефицит воды составил 25%, и ситуация только ухудшается», — предупреждает метеоролог агентства Agate Météo Патрик Марлиер. «Дождь в виде грозы бесполезен, так как у него нет времени, чтобы просочиться в землю. Необходимы регулярные осадки. А их с начала февраля выпало от 2 до 3 мм, тогда как должно быть в десять раз больше», — уточняет метеоролог.

Более того, всё это происходит в период, когда уровень грунтовых вод в стране крайне низок. После того, как очередной месяц вновь прошёл почти без дождей, будущее становится ёще более мрачным, пишет газета. По словам гидрогеолога Виолен Бо, если дожди продолжат выпадать так редко, ситуация во Франции может оказаться хуже, чем в конце лета 2022 года, когда на водоснабжение по всей Франции было введено множество ограничений.

«Ожидается, что совокупное количество осадков до конца месяца составит около 20 мм , то есть 30% от ожидаемого уровня», — предупреждает Патрик Марльер, уточняя, что дефицит коснётся всей Франции.

Недостаток воды уже ощущают фермеры, пишет издание. «Это очень тревожно. Растение, у которого нет воды, не будет расти», — беспокоится Шарль Пуйи, производитель картофеля. Отсутствие дождя предполагает убытки. «Нам платят за вес. Мы знаем, что без воды то, что мы выращиваем, будет меньше и легче. Так что я очень надеюсь, что пойдёт дождь», — признаётся Пуйи.

«Текущее состояние (почвы) соответствует тому, что обычно наблюдается примерно в середине апреля. Таким образом, мы ушли вперёд на два месяца», — сожалеет специалист по климату в Météo France Симон Миттельбергер. В горах также ощущается нехватка снега. Тем не менее, пока положение нельзя назвать необратимым. «Ситуация может развиваться в хорошую или в плохую сторону, это будет зависеть от марта», — отмечает специалист.