France 2: французские малые предприятия снова начали банкротиться

Во Франции за минувшие 12 месяцев число банкротств малых и средних предприятий выросло почти в полтора раза, передаёт France 2. По информации канала, печальная статистика связана в том числе с тем, что французские власти свернули меры поддержки, действовавшие во время пандемии коронавируса. Как отмечают эксперты, из-за стойкой инфляции в ближайшие месяцы предпринимателям будет тяжело.

Они закрывают двери и сворачивают деятельность в связи с нехваткой средств: тогда как во время коронавирусного кризиса предприятия получали надёжную защиту, теперь во многих секторах статистика по банкротствам снова перешла к росту. За минувшие 12 месяцев их число выросло на 43,6%.

Жюльетт Покорски непросто возвращаться в свое бывшее заведение в местечке Лё-Туке.

ЖЮЛЬЕТТ ПОКОРСКИ, экс-предприниматель: Когда видишь его в таком состоянии, прямо сердце сжимается... Жалко же!

Этим магазином одежды прет-а-порте Жюльетт управляла 14 лет — но в сентябре минувшего года у неё просто не осталось другого выхода: её пришлось прекратить деятельность.

ЖЮЛЬЕТТ ПОКОРСКИ: Вот последнее, что осталось — как у нас говорят, нереализованный товар. Вот, например, шёлковое платье. Вообще вещи-то классные — но что поделать... А вот какие у нас цены были на ликвидации, посмотрите: джинсы стоили 69 евро — а мы их за 49 отдавали.

По словам Жюльетт, корнем проблемы стала необходимость закрыть магазин в период пандемии по требованию властей. Как поясняет предприниматель, в условиях, когда нужно было не только возвращать льготную государственную ссуду в размере 39 тысяч евро, но и другие долги, а покрывать постоянные расходы становилось всё тяжелее, сохранить бизнес стало просто невозможно.

ЖЮЛЬЕТТ ПОКОРСКИ: У меня арендная плата почти 2 тысячи евро. Плюс надо платить поставщикам: мы ведь закупаем вещи коллекциями, которые оплачиваются вперёд... Ну и получается, что финансовая яма только растёт. Это как змея, которая пожирает свой хвост — и в какой-то момент выкручиваться уже не получается, уже не реально.

В последние месяцы малые и средние предприятия оказываются, как было с Жюльетт, во всё более трудном положении. В первую очередь это касается селькохозяйственного сектора, гостиничного и ресторанного бизнеса, а также розничной торговли — а в ближайшие месяцы все эти предприятия пострадают ещё сильнее, считает этот эксперт.

ТЬЕРРИ МИЛЛОН, ведущий исследователь, компания Altares: Стойкая инфляция, особенно в сегменте продуктов питания, будет и дальше обременять расходы домохозяйств — тем более, что не за горами уже лето, а люди предпочитают в первую очередь тратиться на отпуск, из-за чего им, разумеется, приходиться экономить на уровне потребления.

Ожидается, что по итогам нынешнего года банкротство оформят по меньшей мере 55 тысяч предприятий, что будет означать возврат к показателям 2018 года.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2023 года.