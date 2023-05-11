TF1: магазины Франции всё чаще делают ставку на отделы с подержанными товарами

На фоне инфляции во многих французских магазинах и крупных торговых сетях различной направленности появляются отделы с уценёнными подержанными товарами, рассказывает TF1. Они привлекают новых покупателей, которые хотят не только сократить расходы, но и уменьшить вред, наносимый окружающей среде неосознанным потреблением.

Восстановленные стиральные машины стоят в первом ряду в магазине бытовой техники — они продаются в среднем на 30 процентов дешевле изначальной цены. Для Нады это настоящая находка.

НАДА: Я только начала работать. У меня не такая уж большая зарплата и кредит за обучение.

Во многих отделах этого магазина стоят уже использованные устройства, которым подарили вторую жизнь. Перед перепродажей каждый товар тщательно проверяют.

СТЕФАН БЁЛО, глава отдела по экономическому переходу в магазине Electro Depot: Например, в этой стиральной машине надо проверить ремень, барабан, все основные программы, манжету люка, его закрытие — всё проверяется мастером.

В крупных торговых сетях подержанные товары занимают всё больше места. Они привлекают новых покупателей — например, Мириам, которая беспокоится об окружающей среде.

МИРИАМ: Покупая такие товары, продлеваешь его срок использования и сокращаешь негативное влияние на окружающую среду. Это меня радует. Здорово, что в магазинах такие отделы работают постоянно, а не только пару раз в год.

Эти отделы пополняются благодаря покупателям магазина. Они приносят старые игры, которые здесь продают в два—три раза дешевле.

ЛОРАНС ВАНГРЭФШЕП, директор магазина Oxybul в Лилле: Покупатель установил цену в 15 евро, так что мы продадим её за 15 евро и вернём ему в этом случае 15 евро в виде подарочного сертификата.

Бывшие в употреблении товары соседствуют с новыми — даже в одном из крупнейших книжных магазинов Франции, где теперь на постоянной основе в подвале открыта распродажа подержанных книг.

ПОКУПАТЕЛЬ: Я рассматриваю, немного копаюсь, пытаюсь найти уценённые книги, которые меня могут заинтересовать.

Книги здесь стоят от 3,99 евро. За 16 евро Анн-Катрин и её дочь уходят с двумя покупками.

АНН-КАТРИН: Я составляю список романов, которые хочу прочитать, и когда их нахожу, то вычёркиваю. Подержанные книги — всегда лучше.

С тех пор как месяц назад открылся этот отдел, было распродано свыше 2 тысяч подержанных книг.