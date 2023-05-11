«Надо просто смириться»: польский концерн Orlen признался в огромных убытках из-за отказа от российской нефти

Весь мир должен платить высокую цену за украинский кризис, особенно в случае отказа от импорта российской нефти. Польша в этом плане не стала исключением, и за каждый баррель ей приходится переплачивать примерно $30, посетовал глава польского концерна «Orlen» Даниэль Обайтек. Одновременно в интервью Polskie Radio он рассказал, что соседняя Чехия, у которой нет выхода к морю, всё ещё вынуждена покупать «санкционную» нефть.

Глава польского концерна Orlen Даниэль Обайтек рассказал в беседе с Polskie Radio, что запрет на импорт российской нефти очень сильно ударил по бюджету компании. По его словам, разница в цене между нефтью Brent и российской нефтью Urals доходит до $30 за баррель, а ввиду санкций западные компании вынуждены покупать более дорогую нефть. Ущерб своего концерна он оценивает примерно в $27 млн в день. «Речь идёт о 900 тысячах баррелей в сутки. Если умножить 900 тысяч на 30 долларов — то получается эта сумма… Это цена войны, которую мы должны морально заплатить. Весь мир платит, и мы тоже. Не всё измеряется баблом», — заявил он в эфире.

Однако, несмотря на санкции, Orlen по-прежнему покупает определённое количество российской нефти, которая транспортируется по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод в чешском городе Литвинов, потому что санкции на импорт российской нефти в ЕС были введены только на ту, которая поставлялась морским путём. Следовательно, нефтепроводы могут продолжать качать нефть из России.

Российская нефть больше не поступает в Польшу. В начале февраля Россия перекрыла кран, а с начала марта перестало действовать соглашение с «Роснефтью». Однако Чехия находится в более сложном географическом положении. Не имея выхода к морю она не может рассчитывать на поставки нефти танкерами с других направлений, кроме как из России. Даниэль Обайтек признал, что ситуация сложная и что польский концерн сотрудничает по этому вопросу с правительством Чехии, чтобы ускорить переход на отличную от российской нефть.

В интервью глава концерна также подчеркнул, что АЗС в Польше одни из самых современных в Европе. Также Orlen намерен установить 10 тыс. электрических зарядных устройств. Он рассказал, что по сравнению с 2015 годом концерн стал в четыре раза больше. Это стало возможно благодаря слиянию, синергии и централизованной закупке сырой нефти. Такие условия, по словам главы компании, в будущем могут способствовать стабилизации цен на топливо со стороны самой компании.