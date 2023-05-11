«Надо просто смириться»: польский концерн Orlen признался в огромных убытках из-за отказа от российской нефти

Весь мир должен платить высокую цену за украинский кризис, особенно в случае отказа от импорта российской нефти. Польша в этом плане не стала исключением, и за каждый баррель ей приходится переплачивать примерно $30, посетовал глава польского концерна «Orlen» Даниэль Обайтек. Одновременно в интервью Polskie Radio он рассказал, что соседняя Чехия, у которой нет выхода к морю, всё ещё вынуждена покупать «санкционную» нефть.
Глава польского концерна Orlen Даниэль Обайтек рассказал в беседе с Polskie Radio, что запрет на импорт российской нефти очень сильно ударил по бюджету компании. По его словам, разница в цене между нефтью Brent и российской нефтью Urals доходит до $30 за баррель, а ввиду санкций западные компании вынуждены покупать более дорогую нефть. Ущерб своего концерна он оценивает примерно в $27 млн в день. «Речь идёт о 900 тысячах баррелей в сутки. Если умножить 900 тысяч на 30 долларов — то получается эта сумма… Это цена войны, которую мы должны морально заплатить. Весь мир платит, и мы тоже. Не всё измеряется баблом», — заявил он в эфире.
Однако, несмотря на санкции, Orlen по-прежнему покупает определённое количество российской нефти, которая транспортируется по трубопроводу на нефтеперерабатывающий завод в чешском городе Литвинов, потому что санкции на импорт российской нефти в ЕС были введены только на ту, которая поставлялась морским путём. Следовательно, нефтепроводы могут продолжать качать нефть из России.
Российская нефть больше не поступает в Польшу. В начале февраля Россия перекрыла кран, а с начала марта перестало действовать соглашение с «Роснефтью». Однако Чехия находится в более сложном географическом положении. Не имея выхода к морю она не может рассчитывать на поставки нефти танкерами с других направлений, кроме как из России. Даниэль Обайтек признал, что ситуация сложная и что польский концерн сотрудничает по этому вопросу с правительством Чехии, чтобы ускорить переход на отличную от российской нефть.
В интервью глава концерна также подчеркнул, что АЗС в Польше одни из самых современных в Европе. Также Orlen намерен установить 10 тыс. электрических зарядных устройств. Он рассказал, что по сравнению с 2015 годом концерн стал в четыре раза больше. Это стало возможно благодаря слиянию, синергии и централизованной закупке сырой нефти. Такие условия, по словам главы компании, в будущем могут способствовать стабилизации цен на топливо со стороны самой компании.
Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT заявление директора департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак о том, что если в США произойдёт дефолт, то это будет иметь очень серьёзные последствия не только для Соединённых Штатов, но и для глобальной экономики.
Высказывания американского посла в ЮАР Рубена Бриджети о якобы поставках оружия в Россию подрывают дух отношений Южной Африки с США, никаких доказательств приведено не было. Об этом заявили в офисе президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы.
Отсутствие продления зерновой сделки негативно повлияет на продовольственную безопасность в мире и приведёт к росту цен на продукты. Об этом заявил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Еврокомиссия получила от глав министерств сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии письмо на тему импорта украинской сельхозпродукции, заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер.
Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников высказался о ситуации вокруг госдолга США. По его словам, американский президент Джо Байден в данном случае отзывается на сигналы, поступавшие из Минфина.
Американские города готовятся к потенциально рекордному наплыву мигрантов в связи с тем, что в США прекращает действие приказ времён президентства Дональда Трампа, позволявший властям быстро выдворять приезжих из страны.
Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» в феврале — апреле 2023 года поставил более 40 тыс. кузовных деталей для китайских кроссоверов, собираемых в России, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Директор центра медицинской реабилитации, врач травматолог-ортопед, заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой заявил, что после 55 лет важно отслеживать свой рост, поскольку его уменьшение с возрастом может говорить о развитии остеопороза.
Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелёхин заявил, что резкое пробуждение вредно для здоровья.