Bloomberg: республиканцы призвали проверить использование запасов нефти администрацией Байдена

Представители профильных комитетов палаты представителей и сената США просят Главное контрольное управление проверить, как использование стратегических запасов нефти администрацией президента Джо Байдена отражается на энергетической безопасности страны, пишет Bloomberg. В частности, их интересуют последствия решения Белого дома высвободить из резерва 180 млн баррелей нефти.

Высокопоставленные представители Республиканской партии США обратились в Главное контрольное управление с просьбой проверить, как администрация президента Джо Байдена использует стратегические запасы нефти страны.

Как отмечает Bloomberg, глава комитета палаты представителей по энергетике и торговле Кэти Макморрис Роджерс и руководитель комитета по энергетике сената США Джон Баррассо утверждают, что у Белого дома нет надёжного плана пополнения запасов нефти, которые сейчас находятся на минимальном уровне за 40 лет.

В письме, направленном в понедельник в Главное контрольное управление, политики требуют проведения широкомасштабной проверки действий администрации Байдена. В частности, республиканцев интересуют возможные последствия решения президента высвободить из резерва 180 млн баррелей нефти в попытке снизить цены на топливо. Они также хотят получить подробную информацию о приостановленном плане модернизации Стратегического нефтяного резерва страны.

«Неправильное распоряжение Стратегическим нефтяным резервом подорвало энергетическую безопасность Америки, сделав страну более уязвимой к перебоям в поставках энергоносителей и увеличив возможности ОПЕК и России использовать энергоносители в качестве геополитического оружия», — написали Роджерс и Баррассо в письме.

Как напоминает новостное агентство, в резерве в настоящее время хранится 365 млн баррелей, что составляет примерно половину его общего объёма. Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм заявила, что министерство планирует пополнить запасы до уровня, наблюдавшегося до начала российской спецоперации на Украине, когда цены будут «выгодными для налогоплательщиков».