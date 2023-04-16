Independent: экспорт российской сырой нефти превысил уровень до СВО

В первом квартале 2023 года экспорт российской сырой нефти превзошёл не только довоенный уровень, но и объёмы поставок 2022 года, передаёт The Independent. Впрочем, по данным Международного энергетического агентства, несмотря на рекордный спрос на российское сырьё, доходы Москвы от экспорта нефти снижаются.

Экспорт российской сырой нефти вновь превысил уровень, наблюдавшийся до начала спецоперации на Украине, несмотря на расширение антироссийских санкций, сообщает The Independent.

По данным исследовательской компании Kpler, вопреки введённым странами Запада антироссийским санкциям, экспорт сырой нефти из России вырос с 3,35 млн баррелей в сутки в 2022 году до 3,5 млн в первом квартале 2023-го.

Около 90% российского экспорта сырой нефти морским путём сейчас приходится на Индию и Китай. Эти азиатские гиганты покупают в среднем по 1,5 млн баррелей в сутки, компенсируя потерю экспорта в европейские страны, на который ранее приходилось две трети российской нефти. После Индии и Китая двумя крупнейшими покупателями российской нефти теперь являются Турция и Болгария.

Если в 2021 году Индия — третий по величине импортёр нефти в мире — покупала из России всего 1% от потребностей страны в нефти, то за последний год она резко активизировала свои деловые отношения с Москвой. В 2022 году российская нефть составляла уже 25% индийского сырьевого экспорта, а в первом квартале 2023 года этот показатель вырос до 51%. По данным аналитиков Kpler, в марте импорт российской нефти в Индию достиг рекордного объёма — 1,9 млн баррелей в сутки.

Китай был основным покупателем нефти из России ещё до конфликта на Украине, однако за прошедший год Поднебесная увеличила импорт, который на данный момент составляет 36% по сравнению с 25% в 2021 году.

Впрочем, как отмечает The Independent, рост спроса в данном случае совсем не означает увеличение доходов России. По данным аналитиков, Москва предлагает партнёрам товар по сильно заниженным ценам, что означает значительное снижение доходов по сравнению с прошлым годом. В пятницу Международное энергетическое агентство сообщило, что, хотя в марте российский экспорт нефти достиг самого высокого уровня почти за три года, доходы Москвы, которые составляют $12,7 млрд, на 43% ниже, чем за тот же период 2022 года.

«Европа страдает, потому что цены на нефть выше, чем если бы не было российско-украинского конфликта и последовавших за ним санкций, но это меркнет по сравнению с той скидкой, которую Россия вынуждена предлагать на свою нефть», — уверяет ведущий аналитик Kpler Мэтт Смит.

В беседе с изданием автор книг по международным отношениям и бывший государственный секретарь Португалии Бруно Макаэш отметил, что вряд ли кто-то будет критиковать Индию за импорт дешёвой российской нефти. Однако, по его словам, настоящая проблема заключается в отсутствии какой-либо критики в адрес Нью-Дели с гуманитарной или геополитической точки зрения. Кроме того, Макаэш осудил индийских чиновников за то, что ни один из них не высказался критически в адрес действий России на Украине, в отличие от чиновников китайских, часть из которых выступали с осуждением в адрес Москвы.