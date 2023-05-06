Украина столкнулась с новой угрозой, которая исходит от США. Как пишет Newsweek, американские фирмы, прикрываясь «освобождением» Киева от российских энергоносителей, инвестируют в его нефтегазовую инфраструктуру. В результате эта «нефтегазовая лихорадка» угрожает стране новыми войнами, большей незащиённостью и большими перебоями в поставках.

Над украинцами нависла угроза, и она не российская, а американская. Как пишет Newsweek, в настоящее время американские энергетические компании, использующие конфликт на Украине в корыстных целях, переживают «нефтегазовую лихорадку». Под предлогом «освобождения» Украины от зависимости от российского импорта «грязных» энергоносителей произошёл скачок инвестиций в нефтегазовую инфраструктуру, которая после своего создания будет существовать ещё долгое время.

Как отмечает издание, эта нефтегазовая лихорадка приводит к проблематичной зависимости от «грязной» энергии. Но даже произведённая ради благородного дела, эта энергия всё равно остаётся «грязной» и по-прежнему вызывает потепление на планете, и этот факт необходимо повторять, в то время как украинцы по понятным причинам стремятся избавиться от всего русского. Но по мере того, как Украина начинает восстанавливаться от последствий конфликта, возникает ещё большая угроза: будущий облик украинской инфраструктуры — её энергетических систем и застроенной территории — угрожает стране новыми войнами, большей незащищённостью и большими перебоями в поставках.

Всё потому, что американские компании провоцируют новую войну, стремясь построить большие централизованные системы, как это делали ранее в других зонах боевых действий. Но это не сделает Украину более безопасной, точно так же, как не сделало более безопасными Ирак или Афганистан. На самом деле это делает страну более, а не менее уязвимой.

К примеру, американская Westinghouse Electric Company недавно подписала меморандум с государственной атомной компанией Украины «Энергоатом» о строительстве девяти новых атомных энергоблоков. Но вряд ли это героический ответ Westinghouse на продолжающийся конфликт. По данным одной из крупнейших экологических организаций Украины «Эко-экшн», новые атомные энергоблоки угрожают безопасности украинцев, их экономике и окружающей среде.

Существуют серьёзные опасения по поводу того, что новые атомные электростанции могут стать мишенью для ядерного терроризма, в дополнение к прецеденту некачественного строительства атомных электростанций на Украине и длительным срокам строительства атомной электростанции — в то время как Украина нуждается в гораздо более быстром восстановлении, — и производству тонн радиоактивных отходов, для нетоксичной утилизации которых в настоящее время нет технологий.

Всё это должно быть достаточно веской причиной для того, чтобы отказаться от «грязного» топлива. Но есть более серьёзная проблема безопасности, которую поднимает эта американская «грязная энергетическая лихорадка» на Украине. Все эти американские подходы к «спасению Украины» и «освобождению» её от зависимости от России укрепляют централизованную энергетическую систему. И это именно то, что Украине не нужно, поскольку ей необходимо децентрализовать свою энергетическую систему, а не централизовывать её.

Вместо того чтобы строить большие атомные электростанции и крупные угольные, газовые и нефтяные объекты, необходимо строить малые объекты, улучшать их оснащение, использовать возобновляемую энергию с помощью таких устройств, как солнечные электростанции и тепловые насосы. Такой подход к обеспечению энергетической безопасности уже применяется. Амбулатория в Киевской области полагается не на американскую или российскую атомную энергию, уголь, нефть или газ, а на подземный тепловой насос и солнечную электростанцию. А в Звягеле украинская общественная организация установила солнечную электростанцию для местной больницы. Электростанция помогает гарантировать энергетическую безопасность медицинского учреждения и экономит деньги на счетах за коммунальные услуги.

«Вот как выглядит энергетическая независимость и энергетическая безопасность Украины. И именно так должна выглядеть «зелёная» реконструкция Украины, как с точки зрения энергетических систем, так и с точки зрения застройки. Не версия Westinghouse, не версия Big Oil, не версия Big Coal и не версия Big Gas. Если мы действительно хотим помочь народу Украины и его безопасности, как утверждают американцы, такого рода чистая реконструкция — это то, что выведет страну на более стабильный путь», — заключает автор статьи.