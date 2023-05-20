Der Spiegel: пока в G7 обсуждают санкции, Китай углубляет сотрудничество с Россией

В то время как страны «Большой семёрки» в Хиросиме вводят антироссийские санкции и обсуждают поддержку Украины, Китай углубляет сотрудничество с Россией, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин посетит Пекин по приглашению китайской стороны для обсуждения торговых и экономических вопросов, а также укрепления связей двух стран в энергетике, транспортной сфере и сельском хозяйстве.

В то время как Запад в основном игнорирует Москву, Пекин углубляет сотрудничество с ней, отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Пока страны «Большой семёрки» в Хиросиме ведут переговоры о дальнейшей поддержке Украины, Китайская Народная Республика пригласила к себе российского премьер-министра Мишустина.

Как сообщает издание, Россия продолжает стремиться к сближению с Китаем. Соответственно, в ближайшие вторник и среду российский премьер-министр Михаил Мишустин отправится в Пекин. По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяня «премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 23—24 мая посетит Китай с официальным визитом», говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНР.

В ходе визита будет обсуждаться «российско-китайское сотрудничество в области торговли и экономики», подтвердили в Кремле. «Особое внимание будет уделено промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и сельскому хозяйству», — добавили в Москве. Кроме того, ожидается подписание ряда двусторонних соглашений, говорится в официальном сообщении. Кремль также сообщил, что Мишустин выступит на российско-китайском экономическом форуме в Шанхае.

У России и Китая хорошие отношения, пишет Der Spiegel. Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте заявил, что отношения двух стран вступают в «новую эру».

Китай занимает нейтральную позицию в том, что касается российской спецоперации на Украине, и до сих пор не осудил действия Москвы, отмечает немецкий журнал. Специальный посланник Китая Ли Хуэй заявил на этой неделе в Киеве на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что «панацеи для разрешения» конфликта не существует.

В дополнение к прочно установившейся близости между Пекином и Москвой недавно произошло сближение с Украиной. В конце апреля глава китайского государства Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала российской спецоперации на Украине поговорили друг с другом по телефону. После этого Зеленский охарактеризовал телефонный разговор как «долгую и вполне разумную беседу», напоминает немецкий журнал Der Spiegel.