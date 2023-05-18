SCMP: «не было в планах» — спецпредставитель Китая включил Брюссель в маршрут турне после поездки в Киев

Глава делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй после поездки в Киев внезапно добавил Брюссель в маршрут своего европейского турне, сообщает SCMP. Как напоминает издание, посещение столицы ЕС изначально не входило в график тура, который начался в Киеве и должен закончиться в Москве. Ожидается, что в Брюсселе Ли Хуэй встретится с управляющим директором внешнеполитической службы ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом, пишет газета.

Глава делегации Китая по урегулированию российско-украинского конфликта Ли Хуэй добавил Брюссель в маршрут своего европейского турне после получения известий о том, что Киев не примет предложений о мире, которые приведут к потере территорий, сообщает South China Morning Post. Как передаёт газета, Ли Хуэй планирует посетить официальных лиц ЕС на следующей неделе, прежде чем отправиться в Москву. Российская столица станет конечной остановкой в туре, который начался во вторник в Киеве, но также, по словам людей, знакомых с маршрутом, пройдёт через Варшаву, Париж и Берлин.

Когда Министерство иностранных дел Китая объявило график поездки на прошлой неделе, Брюсселя в нём не было, напоминает издание. Ожидается, что в бельгийской столице Ли Хуэй встретится с управляющим директором внешнеполитической службы ЕС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Гуннаром Вигандом. В каждом из других городов Ли планирует встретиться с представителями соответствующих министерств иностранных дел.

В среду китайский дипломат встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщает газета. По сообщениям Министерства иностранных дел Украины, Кулеба «подробно объяснил принципы восстановления стабильного и справедливого мира, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины», а также подчеркнул, что Украина «не примет никаких предложений, которые повлекли бы за собой потерю её территорий или замораживание конфликта».

Хотя стремление Китая к установлению мира в целом приветствуется другими странами, многие правительства «сдерживают свои ожидания относительно того, чего на деле может добиться Пекин», отмечает газета. Так, замглавы МИД Польши Павел Яблонский признался, что не слишком оптимистичен в отношении перспектив китайского плана мирного урегулирования украинского конфликта, так как, по его словам, проект «не полностью соответствует международному праву», и план, предложенный Владимиром Зеленским, «больше соответствует европейскому подходу».

«То, что мир может быть достигнут только в соответствии с планом Зеленского, является общим рефреном среди лидеров ЕС», — констатирует газета. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник заявила, что Китаю предстоит сыграть важную миротворческую роль «из-за его влияния на Россию», и «это необходимо».