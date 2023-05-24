Немецкий эксперт: западные санкции не приведут к смене курса в Кремле

Штрафные меры Запада, принятые против России из-за начала боевых действий на Украине, не приведут к смене политического курса в Кремле, заявил в интервью N-TV немецкий эксперт Кристиан фон Зёст. Москва способна выдерживать экономическое давление и даже использует санкции с выгодой для себя. К тому же обходить их ей помогают многие другие страны, что представляет серьёзную проблему для США и ЕС, объясняет специалист.

Западные санкции сильно ударили по России, особенно в энергетической сфере, а также сфере доступа к финансовым рынкам и технологиям, заявил в интервью N-TV немецкий эксперт Кристиан фон Зёст. Но эффективность штрафных мер не стоит переоценивать, отметил он: «К смене курса Кремля они пока что не приведут».

Задача по присоединению Украины для российского президента Владимира Путина настолько важна, что он готов мириться с самой высокой ценой. К тому же — как известно по опыту в Иране, Сирии или Венесуэле — платить её зачастую приходится не тем, кто принимает решения, а обычному населению. К тому же глава Кремля пытается использовать санкции во внутриполитических целях, представляя их и западные поставки Киеву вооружения как нападение на свою страну. На популярности Путина штрафные меры не отразились ещё в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма к России.

И всё же санкции полезны, убеждён эксперт, ведь они ограничивают Москве пространство для действий. Это касается, к примеру, поставок микрочипов, необходимых для высокоточного оружия. В свою очередь, введённый на нефть ценовой потолок ограничивает финансовые возможности Кремля. Штрафные меры также служат сигналом для других стран, которые могут захотеть взять с России пример, отмечает фон Зёст.

ЕС и Германия готовы платить высокую цену в противостоянии с Кремлём и тем самым демонстрируют серьёзность своих намерений. Удивительно одно то, что страны — члены союза единогласно одобрили уже 10 пакетов санкций. При этом Россия как таковая — это крайне нетипичная цель для штрафных мер, подчёркивает специалист: «Это ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, и она, как мы видим, способна выдерживать экономическое давление, по крайней мере в краткосрочной перспективе».

У России, конечно же, есть возможность поставлять свою нефть не в Европу, а в Индию или Китай, но по меньшей цене, продолжает фон Зёст. Санкции этого и не запрещают. Проблема в том, что часть российского чёрного золота потом очищается в Индии и перепродаётся в ЕС. Другая проблема заключается в том, что западные товары, экспортируемые в Казахстан, Армению и другие бывшие советские республики, потом попадают в Россию. ЕС необходимо оказать давление на эти государства, чтобы впредь такого не происходило, но всё проконтролировать будет сложно.

Сами по себе санкции не закончат боевые действия на Украине, убеждён эксперт. Но они ограничат Кремлю возможности для действий и в долговременной перспективе могут привести к переоценке российскими элитами соотношения затрат и выгод. Штрафные меры могут также стать предметом торга на переговорах. В случае каких-то реальных уступок, например вывода войск с территории Украины, Запад может смягчить санкции: «Но на данный момент такое представляется совершенно невозможным».