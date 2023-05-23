Страны Азии сталкиваются с проблемой обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях повышенных температур, что вынуждает их наращивать поставки российских энергоресурсов. Потребность в обеспечении топливом для электрогенераторов в Азии становится всё более острой, поскольку этот год, похоже, станет одним из самых жарких за всю историю наблюдений, передаёт WION.

Мы представляем вам историю, которая подчёркивает влияние экстремальной жары на страны Азии. И как ни удивительно, главным бенефициаром палящей погоды здесь является... Россия!



Правильно, ведь, поскольку страны этого региона сталкиваются с проблемой обеспечения стабильного энергоснабжения в условиях повышения температуры, они обращаются к российским источникам энергоресурсов, которых Запад избегает. Потребность в надёжных и обильных поставках топлива для электрогенераторов здесь становится всё более острой, поскольку Азия переживает год, являющийся одним из самых жарких за всю историю наблюдений.



Российские энергоресурсы... потребность в надёжных и обильных поставках топлива для электрогенераторов здесь становится всё более острой. Энергетический уголь и природный газ становятся всё более привлекательными вариантами для азиатских экономик, которые также борются с внутренним спросом.



Итак, согласно данным аналитической компании Kpler, российский экспорт энергетического угля в Азию в апреле достиг 7,46 млн тонн — это демонстрирует значительный рост: он увеличился примерно на одну треть по сравнению с предыдущим годом. Такое увеличение объёмов импорта угля отражает насущную потребность этого региона в обеспечении поставок топлива для производства электроэнергии.



Помимо угля, в последние месяцы стабильно растут и поставки сжиженного природного газа из России в Азию. После того как цены на СПГ снизились по сравнению с предыдущим рекордно высоким уровнем, это сделало его более доступным вариантом для многих более бедных стран, нуждающихся в энергоресурсах. И теперь эти страны обращаются к России для удовлетворения своих потребностей в СПГ.



Кроме того, импорт азиатскими странами российского мазута, более дешёвой и «грязной» альтернативы для производства электроэнергии, также достиг рекордно высоких показателей. В марте и апреле в странах Азии наблюдался самый высокий уровень импорта российского топлива, что свидетельствует об их растущей зависимости от этого источника энергии.



Влияние погодного явления «Эль-Ниньо» ещё больше усиливает потребность в наращивании импорта энергоносителей из России. Вызванный «Эль-Ниньо» стремительный рост температуры уже привёл к тому, что некоторые страны региона столкнулись с перебоями в электроснабжении. Китай и Индия, которые являются ведущими покупателями уценённой российской нефти, также стали крупнейшими потребителями российского угля, природного газа и мазута.



Согласно расчётам агентства Bloomberg на основании данных компании Kpler, на эти две страны пришлось более двух третей российского угля, отправленного в Азию в прошлом месяце. Южная Корея заняла третье место с долей 15% от общего объёма.



При этом во Вьетнаме, Малайзии и Шри-Ланке также возник значительный сдвиг в сторону импорта российских энергоресурсов. Эта зависимость от российских энергоносителей подчёркивает меняющуюся динамику на мировом энергетическом рынке, поскольку азиатские экономики ищут здесь альтернативные источники для удовлетворения своих энергетических потребностей.



Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.