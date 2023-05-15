DWN: на фоне кризиса все начнут толкаться локтями — плану ЕС по совместной закупке газа грозит провал

Чтобы сэкономить деньги, Евросоюз хочет осуществлять совместные закупки газа для всех европейских стран, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. И на бумаге идея выглядит хорошо, но в ходе её практической реализации могут возникнуть серьёзные трудности. Дело в том, что она потребует участия всех компаний, а крупные импортёры не спешат присоединяться к инициативе. К тому же на мировом рынке может вырасти спрос на голубое топливо и возникнуть дефицит. «В кризисные времена призывы к пресловутой солидарности, скорее всего, затихнут, и даже партнёры начнут толкать друг друга локтями», — предупреждает немецкое издание.

В прошлом году при заполнении газовых резервов Европе пришлось столкнуться с серьёзными трудностями, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Пережить отопительный сезон на стыке 2022 и 2023 годов во многом помогла тёплая зима, но причин расслабляться нет. И дабы избежать повторения прошлогодней ситуации, Брюссель делает ставку на так называемую энергетическую платформу ЕС.

Её функция заключается в том, чтобы страны — члены союза могли вместе осуществлять закупки голубого топлива, объясняет немецкое издание. В результате удастся сэкономить, так как государствам не придётся конкурировать за цену. К тому же ЕС в целом получит больший вес на мировом рынке и потенциально сможет добиться для себя дополнительных преференций.

Энергетическая платформа ЕС играет ключевую роль в формировании спроса, координации использования инфраструктуры, переговорах с международными партнёрами, а также подготовке совместных закупок. Первое окно для подачи коммерческих предложений на платформе закрылось в начале мая. Теперь ведутся переговоры с продавцами. И этот первый опыт покажет, насколько успешным в будущем станет такой формат.

Проблема в том, что на данный момент на платформе зарегистрировалось всего 65 предприятий. Речь, несомненно, идёт об энергоёмком производстве в сфере изготовления металлов, керамики, стекла и автомобилей. Но до сих пор неизвестно, будут ли пользоваться этой площадкой самые крупные импортёры, например немецкая энергетическая компания Uniper или французская Engie.

На бумаге идея выглядит хорошо, но в ходе её практической реализации могут возникнуть серьёзные трудности, продолжает издание. Коммерческие отделы, занимающиеся закупкой газа, ориентированы на прибыль и получение бонусов в той же степени, что и инвестиционные банки. И до сих пор поддержка конкурентов в их бизнес-модель не входила.

Необходимы мощные финансовые стимулы или даже вмешательство со стороны государства для того, чтобы организовать совместные закупки. В Азии, к примеру, уже с 2017 года действует схожее соглашение между Японией, Южной Кореей и Китаем. Но никаких подвижек нет до сих пор. Многие промышленники относятся скептически и к плану ЕС. К тому же такая инициатива потребует участия всех. Если же крупные импортёры — такие как Uniper и Engie — не придут на площадку, поставщики просто продолжат отправлять грузы тем, кто больше заплатит.

Сейчас стоимость газа достигла рекордно низкой отметки за последние два года. Но следующей зимой в Европу может вернуться энергетический кризис и вновь взвинтить цены. Международное энергетическое агентство недавно предупредило о возможности увеличения мирового спроса на газ, в частности из-за Китая. В результате в условиях дефицита европейские страны вновь начнут друг с другом конкурировать.

И не стоит обольщаться из-за того обстоятельства, что сейчас европейские газохранилища заполнены на 62%. Нельзя повторять ошибки прошлого года и внушать себе ложное чувство безопасности. Наивно полагаться на добрую волю соседей также не стоит. Это может стать фатальной ошибкой. «В кризисные времена призывы к пресловутой солидарности, скорее всего, затихнут, и даже партнёры начнут толкать друг друга локтями», — заключает немецкое издание.