Entreprendre: «хуже, чем во времена холодной войны» — французский писатель Федоровский о текущих отношениях России с Западом

Сегодняшний кризис в отношениях России с Западом опаснее, чем во времена холодной войны из-за полного отсутствия контактов между двумя блоками, заявил в интервью Entreprendre французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский. При этом во многом сегодняшнее противостояние является следствием ошибок США после распада Советского Союза, уверен публицист. Тем не менее рано или поздно диалог между двумя сторонами должен наладиться, ведь на кону будущая безопасность Европы, полагает собеседник издания.

В январе 2022 года французский писатель российского происхождения и бывший советский дипломат Владимир Федоровский предсказал, что в случае введения западных санкций против России одним из основных последствий для Франции станет десятикратное повышение цены на газ, напоминает в беседе с Федоровским для ежемесячного журнала Entreprendre французский философ и эксперт в области геополитики Том Бенуа.

При этом, по мнению самого Федоровского, его прогнозы двухгодичной давности, в которых автор предсказывал новую холодную войну между Западом и Россией, не были достаточно точными, поскольку сегодняшняя ситуация «гораздо хуже», чем во времена холодной войны.

Как напоминает писатель, в период противостояния Советского Союза и США «существовали определённые правила», а также подписывались разного рода соглашения, о чём сегодня не идёт и речи.

Как подчёркивает Федоровский, Эммануэль Макрон с начала украинского конфликта был единственным западным лидером, выступавшим за диалог с Россией. Тем не менее писатель уверен, что рано или поздно его примеру последуют и другие руководители. «Речь идёт о будущем безопасности в Европе», — настаивает публицист. Кроме того, автор уверен, что «этот кризис представляет собой последствия ошибок» Запада после распада СССР. Федоровский утверждает, что лично слышал фразу, произнесённую госсекретарём США Джеймсом Бейкером во время переговоров с советской делегацией в 1990-м году: «НАТО ни на дюйм не приблизится к российской границе». Хотя глава Белого дома Билл Клинтон утверждал в середине 90-х, что этих слов не было.

На взгляд экс-дипломата, существенным отличием сегодняшнего кризиса от периода холодной войны является стремление многих принимать желаемое за действительное. «В то время существовало очень чёткое различие между политикой и пропагандой», — замечает писатель.

Федоровский также признаётся, что в период, когда США и европейские страны раздумывали над санкциями в отношении Москвы, сам он выступал против ограничений на закупки российского газа. Сегодня очевидно, что российская экономика выстояла, а не рухнула, как предрекали западные лидеры, констатирует публицист.

С его точки зрения, главное в украинском конфликте — «избежать эскалации». «Я думаю, что мы переживаем один из самых опасных моментов в истории. Решений осталось не так много», — добавляет автор. Чтобы отстоять Крым, Владимир Путин будет использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, уверен Федоровский. «В ряде областей, в частности, в области гиперзвукового оружия, Россия имеет превосходство над США примерно на два-три года. Путин воспользуется этим превосходством», — предупреждает он.

Тем не менее Федоровский считает удачей тот факт, что Соединёнными Штатами в этот опасный период управляет Джо Байден. «Это опытный человек», — полагает Федоровский. В заключение писатель напоминает о формуле, которой руководствовался во внешней политике экс-президент Франции Франсуа Миттеран. Её суть — «баланс интересов».