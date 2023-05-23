Akharin Khabar: строительство коридора «Север — Юг» имеет не только экономическое, но и стратегическое значение

Строительство транспортного коридора «Север — Юг», частью которого стала железнодорожная ветка Астара — Решт, указывает на реализацию исторических чаяний России, однако данный проект имеет не только экономическое, но и стратегическое значение. Как пишет Akharin Khabar, задача этого маршрута состоит уже в том, чтобы не допустить изоляции России в Балтийском море от мирового океана после введения обширных западных санкций и вступления Финляндии в НАТО.

Строительство транспортного коридора Астара — Решт указывает на реализацию исторических чаяний России. Как пишет Akharin Khabar, именно так охарактеризовал слова Путина, высказанные в ходе видеосвязи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, советник экс-президента Исламской Республики Хамид Абу-Талеби.

Он отметил, что данный проект — это «история больше о политике и безопасности, нежели об экономике и торговле». В частности, главной целью транспортного коридора «Север – Юг», частью которого и стала упомянутая железнодорожная ветка, стало соединение напрямую портов Балтийского моря с Персидским Заливом и Индийским океаном или создание кратчайшего «пути из варяг в персы», представлявшего собой цепочку маршрутов трансконтинентальной торговли времён ещё Древней Руси и Арабского халифата.

Первая часть этого проекта была полностью реализована, однако только в советские времена, путём завершившегося к 1941 году строительства железнодорожной магистрали до южной границы советского Азербайджана с Ираном, или до таможни Астара. Вторым звеном должно было стать строительство участка до иранского города Решт, однако проект оказался замороженным из-за холодной войны. До сих пор роль кратчайшего пути играл маршрут по акватории Каспийского моря, из Астрахани и далее, минуя территорию Центральной Азии, до порта Чахбехар на юго-востоке Ирана.

Окончательное понимание того, как именно завершить звено маршрутов транспортного коридора «Север – Юг», пришло в ходе последнего визита главы иранского правительства в Москву. Тогда было окончательно решено, что маршрут будет представлять собой цепочку железнодорожных путей, — при этом товары уже не будут долго ожидать погрузки с железной дороги на морские суда и обратно, а транзитное время перевозки грузов также значительно сократится. В ходе визита главы правительства в российскую столицу стороны договорились о кредитной линии для нескольких строительных проектов в Иране. Тогда российские и иранские официальные лица рассматривали железную дорогу Решт — Астара как один из проектов, включённых в это российско-иранское соглашение.

Как отмечает издание, значение этого маршрута ещё более возросло после начала специальной военной операции России на Украине и введения обширных западных санкций против России, а также после вступления Финляндии в НАТО. Теперь международный транспортный коридор получал не сколько экономическое, сколько стратегическое значение. И точно так же стратегическое значение приобрёл участок железной дороги от Решта до Астары.

Сейчас значимость этого маршрута состоит уже не в обеспечении торговых связей между Азией и Европой, потому что ввиду кризиса на Украине и прекращения сообщения России с Европой напрямую, а также введения экономических санкций потребность в таковом маршруте уже не столь велика, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Скорее, значение этого маршрута состоит уже в том, чтобы не допустить изоляции России в Балтийском море от мирового океана.