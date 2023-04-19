Boulevard Voltaire: «вернулись к практике «жёлтых жилетов» — во Франции новый всплеск поджогов дорожных радаров

В то время как правительство намерено «перевернуть страницу» протестов из-за пенсионной реформы в стране и вернуться к мирным будням, недовольные французы вспомнили о практике, использовавшейся несколько лет назад «жёлтыми жилетами», — поджогах дорожных радаров, сообщает Boulevard Voltaire. Как передаёт обозреватель издания, сгоревшие устройства контроля скорости в последние несколько месяцев находят по всей стране. Это говорит о том, что недовольство пенсионной реформой переходит в новую форму и может вылиться в создание длительного протестного движения, полагает автор статьи.

В ту же ночь, с пятницы 14 апреля по субботу 15 апреля, когда Эммануэль Макрон утвердил закон о пенсионной реформе и вознамерился «перевернуть страницу», на самой оживлённой трассе департамента Ло Гаронна был подожжён радар, пишет оборзеватель Boulevard Voltaire и преподаватель истории Фредерик Сиржан. Как напоминает автор, этот «символ высокомерия государства» уже ломали во времена движения «жёлтых жилетов». «Восстановленный, он символизировал презрение власти Макрона к той периферийной Франции, которая осмелилась бросить ему вызов», — считает Сиржан.

Как отмечает автор статьи, французская пресса не упоминает об этом событии, возможно, из-за страха способствовать распространению подобной практики, однако это далеко не единичный случай. Только в небольшом департаменте Ло и Гаронна, где недавно было установлено ограничение скорости движения автотранспорта до 80 км/ч, сгорел уже пятый радар за полтора месяца. Два устройства в Вильнев-сюр-Ло на кольцевой дороге и в Субиру на трассе RN 21 постигла та же участь с 23 марта, а несколько дней назад были подожжены радары в Сейше и Лафит-сюр-Ло. Таким образом, «нейтрализованы» были радары на всех основных дорогах департамента.

Если поискать информацию в местных СМИ, можно обнаружить, что несколько недель назад поджоги возобновились и в других частях Франции, пишет автор. Так, 3 марта телеканал BFM TV сообщил, что в Южных Альпах сгорели две камеры контроля скорости. В январе на Мартинике сжигались только что установленные радары. В феврале ещё два радара были уничтожены в л'Орне. Движение распространяется по всей территории страны, констатирует обозреватель. Государство в ответ подаёт систематические жалобы и каждый раз заново устанавливает сломанный радар — за небольшую плату в размере €80 тыс. Иногда это делается с поразительной быстротой.

В то время как Франция выражает недовольство, государственные чиновники неуклюжими заявлениями только укрепляют представления о своём невежестве и презрении к народу, отмечает обозреватель. Тем не менее им следует быть осторожными, предупреждает автор статьи. На его взгляд, «возрождение самых символичных акций восстания «жёлтых жилетов», в то время как неприятие пенсионной реформы объединило более двух третей общества, может вылиться в длительное протестное движение, «которое отравит эту едва начавшуюся пятилетку». «Сможет ли столь непопулярная власть, не имеющая реального парламентского большинства, пережить его», — задаётся вопросом Сиржан в заключение.