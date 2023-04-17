BFM TV: референдум, роспуск парламента или отставка — Марин Ле Пен назвала три пути выхода из кризиса для Макрона
Председатель парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен предположила, что у президента Эммануэля Макрона для выхода из социально-политического кризиса есть три варианта: референдум по пенсионной реформе, роспуск Национального собрания и отставка, пишет BFM TV. В воскресенье лидер ультраправых стала гостьей телепрограммы «Большое жюри» совместного производства RTL-Le Figaro-LCI.
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