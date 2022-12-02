BFM TV: две трети французов заявили об ухудшении ситуации с безопасностью в стране

Большинство французов отмечают снижение уровня безопасности в стране в последнее время, приводит BFM TV результаты недавнего интернет-опроса. При этом больше половины респондентов указали, что часто или время от времени беспокоятся за свою безопасность, а борьба с насилием в отношении граждан должна стать приоритетной задачей правительства.
Подавляющее большинство французов (68%) считает, что за последние годы ситуация с безопасностью людей и имущества в стране ухудшилась, пишет BFM TV со ссылкой на результаты интернет-опроса 1001 человека, проведённого центром Elabe с 29 по 30 ноября. За год этот показатель вырос на 5%. В то же время 28% опрошенных предполагают, что ситуация с безопасностью «не изменилась», а 4% уверены, что она улучшилась. При этом можно провести чёткие различия в ответах различных групп населения: 71% пенсионеров и 75% рабочих указывают, что ситуация ухудшилась, в то время как среди высококвалифицированных сотрудников такой ответ дают 50% респондентов и 55% — среди людей 18—24 лет.
В то же время 15% французов утверждают, что за последние два года стали жертвами нападения, ограбления на улице или кражи, а у 29% пострадали близкие. К тому же 67% участников опроса признались, что время от времени или часто волнуются за свою безопасность — особенно высокие показатели у голосовавших за Эрика Земмура (97%) и Марин Ле Пен (84%), которые опередили сторонников Жан-Люка Меланшона (50%) и Эммануэля Макрона (75%).
В статье отмечается, что респонденты посчитали недостаточными действия правительства по усилению безопасности. Такое мнение разделяют все группы населения, в том числе электорат Макрона (53%). При этом подавляющее большинство французов (61%) считает, что борьба с насилием в отношении людей должна стать приоритетной задачей правительства. Следом в этом списке идёт насилие сексуального или сексистского характера (52%).
Наконец, лишь треть опрошенных (30%) доверяет президенту по вопросам безопасности — на 8% меньше, чем Марин Ле Пен (38%). Такая разница особенно заметна среди рабочих профессий: из них 49% доверяет Ле Пен и лишь 24% — Макрону. Однако, как подчёркивает BMF TV, ни один из политических лидеров не получил доверия большинства участников опроса.
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