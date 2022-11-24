Le Figaro: «нельзя помогать в ущерб собственной безопасности» — Ле Пен выступила против поставок САУ Caesar на Украину

Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен высказалась против отправки Киеву артиллерийских установок Caesar, поскольку это ставит под угрозу безопасность самой Франции, сообщает Le Figaro. По мнению политика, Париж не должен помогать Киеву, лишая собственные вооружённые силы необходимой им тяжёлой техники.

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить поставки САУ Caesar на Украину, поскольку страна «не может помогать Украине... в ущерб собственной безопасности», сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, Ле Пен дала утвердительный ответ на вопрос журналистов о том, следует ли Парижу прекратить поставки артиллерийских установок в Киев.

«Помогать Украине в меру наших возможностей — это благородное дело, но мы не можем делать это в ущерб нашей собственной безопасности, безопасности нашего собственного народа», — заявила лидер французских крайне правых.

«Вся техника, которую мы сегодня передаём Украине, — это техника, которой не хватает Франции», а «поставки тяжёлой техники, в которой нуждаются наши Вооружённые силы, ослабляют и ставят под угрозу нашу внутреннюю безопасность», — подчеркнула Ле Пен. На взгляд политика, сегодня французская армия, «по-видимому, не в состоянии вести (войну) с той эффективностью, которая должна быть у армии, её технологий, её человеческих возможностей».

Вместе с тем глава партии высказалась за «передачу технологий, образования, защитного снаряжения, бронежилетов» украинской армии. Тем временем, 18 САУ Caesar с дальностью стрельбы 40 км были уже отправлены из Франции на Украину — и ещё шесть могут последовать в ближайшее время, напоминает газета.