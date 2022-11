Insider: республиканцы пытаются ограничить помощь Украине за счёт выигранного большинства в палате представителей

После того как Республиканская партия смогла завоевать в палате представителей конгресса США незначительное большинство, всё громче стали раздаваться призывы ввести ограничения на оказание помощи Украине. Некоторые ультраправые республиканцы даже заявляют, что её нужно полностью прекратить, пишет The Insider. Однако аналитики считают, что такой исход маловероятен, поскольку за оказание помощи до сих пор выступает большое число представителей обеих партий, отмечается в статье.

Крайне правые представители Республиканской партии пытаются установить новые ограничения на оказание помощи Украине после того, как их партия смогла завоевать незначительное большинство в палате представителей, а некоторые из них даже заявляют, что эта помощь должна быть полностью прекращена, сообщает The Insider. И по всей видимости, некоторые из них могут попытаться воплотить эти планы в жизнь, опираясь на полученное большинство, отмечается в статье.



Однако по мнению аналитиков, с которыми побеседовали корреспонденты The Insider, это вряд ли получится сделать, поскольку более широкая двухпартийная поддержка по вопросу оказания помощи Киеву в конгрессе остаётся достаточно твёрдой. Очередной толчок дискуссиям по этому вопросу дал драматический инцидент в Польше, куда на прошлой неделе попала ракета с территории Украины, поясняется в статье.



В СМИ при этом возникла путаница: первоначальные сообщения о том, что ответственность за это якобы несёт Россия, позже были отвергнуты западными официальными лицами, которые заявили, что скорее всего это был «несчастный случай», связанный с украинской системой ПВО, пишет The Insider. Однако представитель республиканцев Марджори Тейлор Грин на фоне этого инцидента обвинила украинское руководство в том, что оно пытается втянуть США в более крупный конфликт.



«Мы должны прекратить позволять [президенту Украины Владимиру] Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков, в то время как он пытается втянуть нас в третью мировую войну. Украине больше не нужно денег. Пришло время положить конец этой войне и потребовать мира», — написала она на своей странице в Twitter.



А несколько дней спустя, когда было официально объявлено о том, что Республиканская партия получила незначительное большинство в палате представителей, Грин и несколько её союзников-республиканцев изложили конкретный план, предполагающий более тщательную проверку помощи, которую США оказывают Киеву. И хотя эта мера не равносильна полному прекращению помощи Украине, к чему призывала Грин на предвыборных митингах и в своих предыдущих заявлениях, однако если этот план будет реализован — это будет сигнализировать о том, что в США теперь настроены гораздо более скептически по этому вопросу, подчёркивается в статье.



Кампания по прекращению или ограничению американской поддержки Украины в Америке набирает обороты уже несколько месяцев, констатирует The Insider. Объединяясь вокруг лозунга «Америка прежде всего», некоторые республиканцы уже заявили, что США не следует ввязываться в ещё один дорогостоящий внешний конфликт после неудачных войн в Ираке и Афганистане. Они также ставят под сомнение истинные мотивы Зеленского и выдвигают «теории заговора» в отношении истоков этого кризиса, призывая правительство США вместо этого сосредоточить свои усилия на мерах по сдерживанию нелегальной иммиграции, говорится в статье.

Бывший президент США Дональд Трамп также уже давно ставил под сомнение целесообразность продолжающейся поддержки Украины, отмечает автор. Между тем власти Украины по-прежнему сильно зависят от помощи со стороны США, которая оценивается в $60 млрд, поэтому подобные заявления Грин и других её соратников вызвали тревогу в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал законодателей в США накануне промежуточных выборов не сокращать оказываемую Киеву поддержку.



Однако призывы Грин, похоже, находят отклик среди «республиканских низов», половина из которых заявила во время опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal в конце прошлого месяца, что они также выступают за сокращение помощи Украине, отмечается в статье. Эта позиция, по всей видимости, также нашла поддержку и среди таких влиятельных фигур в Республиканской партии, как член палаты представителей Кевин Маккарти, который добивается избрания спикером. В частности, Маккарти заявил ещё в октябре, что Киев не может «ожидать карт-бланш», если республиканцы получат большинство на промежуточных выборах.



Как заявил в интервью The Insider Ганнер Рамер, политический директор центристского Республиканского проекта подотчётности, завоёванное республиканцами большинство в палате представителей означает, что такие законодатели, как Грин, будут обладать огромным влиянием. «Я не видел никаких доказательств того, что Кевин Маккарти мог бы сделать что-либо, кроме как уступить требованиям Грин и других ультраправых республиканцев», — отметил Рамер.



В то же время другие политики считают, что новый баланс сил в конгрессе вряд ли существенно повлияет на ситуацию, поскольку все законопроекты о помощи Украине были приняты при широкой двухпартийной поддержке. В прошлый четверг республиканец Майкл МакКол, который, как ожидается, возглавит комитет палаты представителей по иностранным делам, также указал на то, что поддержка Киеву продолжится: «Что мы пытаемся сделать на Украине, так это избежать глобального конфликта», — подчеркнул он.

В свою очередь, обозреватель MSNBC Хейс Браун полагает, что Маккарти, возможно, намеренно сигнализировал о намерении «ограничить» помощь Украине, используя это как уловку, чтобы договориться с демократами о компромиссах и сокращениях бюджета в других сферах расходов, говорится в статье.