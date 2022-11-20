Обозреватель Fox: республиканцам нужно заняться проблемами американцев, а не преследовать политических оппонентов

Получив большинство в палате представителей, республиканцы объявили о начале расследования в отношении Байденов. Решение действительно важных для народа проблем: инфляции, цен на продукты и топливо — было отодвинуто на второй план, считает журналист-обозреватель Батья Унгар-Саргон. Очевидно, что Байдены коррумпированы, а демократы в целом занимают недостаточно жёсткую линию в отношениях с Китаем, однако вместо критики своих оппонентов республиканцам нужно заняться чаяниями американцев, подчеркнула Унгар-Саргон.

Некоторые республиканцы — члены палаты представителей говорят, что их первоочередной задачей стало проведение расследования в отношении семьи Байден. Давайте посмотрим.

ДЖЕЙМС КОМЕР, член комитета палаты представителей США по наблюдению и реформам: Байдены процветали и становились миллионерами, попросту предоставив доступ (к госресурсам. — ИноТВ) членам своей семьи. Чтобы внести ясность: Джо Байден — самая весомая фигура (в этой схеме. — ИноТВ). Эти свидетельства наталкивают на тревожные вопросы: создал ли президент Байден риски для национальной безопасности? И был ли он скомпрометирован зарубежными правительствами? Наше расследование посвящено Джо Байдену, и у нас уже есть доказательства того, что он замешан в деятельности Хантера Байдена. Нам нужны банковские записи.

Белый дом выступил с объёмным ответным заявлением. Вот оно: «Вместо того чтобы работать совместно с президентом Байденом над вопросами, волнующими американский народ — например, над проблемой снижения цен, — главной целью конгрессменов-республиканцев стали политически мотивированные нападки на президента Байдена, подкреплённые множеством давно разоблачённых теорий заговора». Этим утром к нам присоединяется Батья Унгар-Саргон. Батья, есть ли у Китая компромат на Байдена?

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН, обозреватель Newsweek: Должна сказать, мне кажется, они занимаются совершенно не тем, чем нужно. Это сильно напоминает расследование в отношении Трампа о связях с Россией («рашагейт»). Проблема демократов очевидна: они продали интересы рабочего класса ради сверхобразованных элит. Это очевидно! А республиканцы вместо того, чтобы встать на защиту брошенного рабочего класса, критикуют либералов, пытаясь наказать своих политических соперников. Я очень разочарована. Именно поэтому на промежуточных выборах им не удалось показать более убедительные результаты.

То есть вы думаете, что в ситуации с Хантером Байденом нет ничего, заслуживающего внимания?

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Я не говорю, что там всё гладко. Но они занялись этим сразу после промежуточных выборов! Это поможет американцам наполнить бензобаки топливом? Это снизит цену на курятину? Они серьёзно?

Вы хотите сказать, что народу не нужны расследования — люди хотят действий по проблемам инфляции, цен на топливо и энергию. Вы об этом?

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Я лишь хочу сказать, что американцы, участвуя в опросах, раз за разом говорили об инфляции, экономике, рабочих местах, преступности и миграции, как о наиболее волнующих их проблемах. Они отдавали республиканцам наибольшее предпочтение в деле поиска решений. Но при этом избиратели не «подарили» им полную победу, потому что знали, что политики сделают в таком случае.

Они потеряют поддержку? Расследование в отношении Хантера Байдена ведь так или иначе будет проведено.

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Очевидно, что Хантер Байден — лицо крайне коррумпированное. Но разве так они должны распоряжаться своим политическим капиталом?

Но не стоит ли нам выяснить, скомпрометировал ли он своего отца, работая с Китаем? Это ведь важно!

БАТЬЯ УНГАР-САРГОН: Вы думаете, будь сейчас у власти президент Обама, он бы не занимался тем же, чем и президент Байден в отношениях с Китаем? Демократы так взаимодействуют с Китаем — они очень миролюбивы в отношении этой страны! Суть дела куда шире, чем ситуация с Хантером Байденом, его проблемами с кокаином и крэком и история с его ноутбуком.

Это радикально отличная точка зрения, но мы принимаем её! Спасибо вам большое, Батья Унгар-Саргон.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2022 года.