Офицер разведки США: мир начал уставать от американской гегемонии

Судя по их внешней политике, Соединённые Штаты поражены болезнью «национальной самонадеянности», заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. На его взгляд, стремление Вашингтона диктовать свои условия порядком утомило остальные страны.

Всё это является частью вашего взгляда на более серьёзную болезнь, болезнь разума западных дипломатов и особенно американских дипломатов, которые считают, что Америка имеет данное Богом право контролировать мир и может финансировать марионеток для борьбы за этот контроль, а затем может указывать этим марионеткам, какое правительство они должны установить.

Я имею в виду: вы, Фил Джиральди и полковник Макгрегор неоднократно говорили, что этот конфликт начался в 2014 году, и он начался с того, что ЦРУ инспирировало революцию против всенародно избранного, хотя и пророссийского правительства. Согласны ли вы с тем, что всё мною сказанное является справедливым изложением ваших взглядов, и если да, то можете ли вы развить эту мысль?

СКОТТ РИТТЕР, офицер разведки морской пехоты США в отставке: Полностью согласен. Я обвиняю Америку в том, что она поражена болезнью высокомерия, национального высокомерия и самонадеянности. Прочтите документ о стратегии национальной безопасности, который только что опубликовала администрация Байдена, и обратите внимание на акцент, который делается на международном порядке, основанном на правилах, а после спросите себя: что такое международный порядок, основанный на правилах?

Ничего из этого, помимо устава ООН, не относится к международному праву. Речь идёт о наборе побочных соглашений и сделок, которые США заключили с остальным миром после Второй мировой войны, чтобы наделить нас, Соединённые Штаты, полной властью и влиянием над всем мироустройством, особенно над финансами. И поэтому, поскольку доллар, особенно нефтедоллар после 1970-х, затрагивает всё, мы считаем, что имеем право санкционировать и контролировать всё, что он затрагивает.

Мы диктуем условия глобального существования миру, который не хочет, чтобы ему что-либо диктовали. И именно с этим мы сталкиваемся прямо сейчас: мир начинает уставать от американской гегемонии. Они устали от высокомерия. Мы называем себя исключительной нацией. Мы говорим, что мир не может функционировать без нас. А мир готов сказать: поглядите, как мы это делаем.

Итак, если по какому-то скрытому каналу идут какие-то переговоры, если кто-то из России и Украины тайно встречается в номере женевского отеля, означает ли это, что там присутствуют представители Госдепартамента?

СКОТТ РИТТЕР: В этом нет никаких сомнений.

Ладно. То есть ситуация не может закончиться переговорами, пока президент Зеленский не образумится. А он может образумиться, если ему позвонит президент Байден и скажет: «Всё. Конец. Я не могу выдержать политическое давление. Республиканцы взяли под контроль палату представителей. Я не могу получить от конгресса ни цента. Моя заначка опустела, ты должен договариваться».

СКОТТ РИТТЕР: Да. Я думаю, что единственные переговоры, которые состоятся, будут похожи на те, что состоялись на палубе линкора «Миссури» и в Токийском заливе в сентябре 1945 года (капитуляция Японии. — ИноТВ)…

Такие себе переговоры!

СКОТТ РИТТЕР: Вообще никаких… или напоминать переговоры, которые проходили в Берлине в мае 1945 года, когда немецкий генерал сел за стол, за которым уже находилось множество советских генералов, и ему сказали: «Подписывайте бумагу или умрёте». Вот какие переговоры произойдут.

Дата публикации 17 ноября 2022 года.