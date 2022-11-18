Foreign Policy: украинский кризис истощает запасы оружия западных стран

В НАТО пытаются решить, как поддерживать собственный уровень боеготовности на фоне истощения запасов вооружений из-за украинского кризиса, пишет Foreign Policy, ссылаясь на анонимный источник в альянсе. Отмечается, что Украина сейчас во многом полагается именно на поставки западных боеприпасов, однако Запад сталкивается с ограниченностью запасов и невозможностью их быстрого пополнения.

Западные партнёры Украины пытаются решить вопрос с поставками вооружений Киеву, одновременно избегая истощения собственных запасов до такой степени, что оно повлияет на уровень собственной готовности, пишет Foreign Policy. Издание ссылается на слова анонимного источника из НАТО, сообщившего, что все в альянсе сейчас «весьма обеспокоены».

По словам источника, в НАТО сейчас обсуждают, как поддержать своих членов, в случае если их запасы вооружений падают ниже уровня, необходимого для выполнения обязательств альянса. Как отмечает политолог Фредерик Каган, стратегия НАТО и количество вооружённых запасов альянса не подразумевали вооружённых конфликтов, таких как сейчас на Украине — с массированным применением артиллерии и танков.

Бывший сотрудник Пентагона Джеб Наданер отмечает, что у США истощаются запасы активно использующихся на Украине ПТУР Javelin, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS. Наданер подчеркнул, что истощение запасов снижает американский потенциал в политике сдерживания. При этом американская военная промышленность не торопится расширять своё производство, поскольку опасается, что это будет не оправдано с экономической точки зрения.

Что же касается Европы, то местные лидеры также не желают наращивать производство военной техники, пишет Foreign Policy. «Никто не считает, что мы должны вернуться во времена Второй мировой войны и производить по самолёту и танку в минуту», — приводит издание слова политолога Камиллы Гранд. В качестве примера приводится Франция, которая решила восполнить свои артиллерийские запасы после поставки Украине 16 САУ «Цезарь», однако столкнулась с ограничениями в производстве.

Между тем, Украина практически полностью исчерпала свои запасы советского вооружения, пишет Foreign Policy. Из-за этого Киев всё больше полагается на поставки оружия и боеприпасов из стран Запада. Кроме того, ситуация усложняется из-за очень большой протяжённости линии фронта.