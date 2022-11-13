Asia Times: власти США не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине — служат финансовым интересам ВПК

Пока в США сохраняется двухпартийная политическая система, спонсируемая игроками военно-промышленного комплекса, мир будет находиться в постоянной опасности, а конфликты будут продолжаться, пишет обозреватель Asia Times. Лоббисты в конгрессе представляют интересы своих доноров, а не избирателей, поэтому американцы всё активнее поддерживают третьи партии, отмечает автор материала.

Несмотря на безустанную провоенную пропаганду, большинство американцев не согласны со стратегией своего правительства, заключающейся в бесконечном накачивании Украины оружием в условиях продолжающегося конфликта с ядерной державой — Россией. Граждан беспокоит стоимость такого подхода — уже потрачено более $60 млрд налогов, и большая часть этих денег ушла в карман американского ВПК. По результатам опроса, проведённого Институтом Куинси, 57% респондентов полностью либо частично поддерживают идею дипломатического участия США в деле скорейшего прекращения украинского кризиса, даже если это потребует от Киева пойти на компромисс, сообщает Asia Times.

Американцев также беспокоит растущий риск ядерного Армагеддона, однако согласно многочисленным социологическим исследованиям опасения граждан почти не влияют на решения федерального правительства США, которое руководствуется интересами экономических элит и бизнес-лобби, в частности из числа производителей оружия. Таким компаниям необходимы «горячие точки», чтобы оправдать ожидания Уолл-стрит по прибыли: они требуют поддерживать враждебные отношения с более крупными странами, такими как Россия или Китай, чтобы продавать армии новые авианосцы, атомные подводные лодки, истребители F-35 и ядерные бомбы нового поколения. Лоббисты из сферы горнодобывающей промышленности также оказывают большое влияние на внешнеполитический курс, требуя сохранения «империи» из 750 военных баз в 80 странах, чтобы продолжать подавлять волю местных жителей, которые могут воспротивиться иностранной эксплуатации их ресурсов, подчёркивает автор материала.

Богатые люди формируют политику правительства США в угоду своим деловым интересам посредством лоббирования, деятельности аналитических центров, политических комитетов и подкомитетов по ассигнованиям, путём пожертвований на предвыборные кампании конгрессменов. Например, аналитика журнала Jacobin демонстрирует, что из 50 ведущих аналитических центров с раскрытыми донорами 79% получали деньги от игроков военной отрасли. Они требуют, чтобы их слуги в правительстве действовали решительно и обеспечивали высокую норму прибыли от вложенного капитала, пишет Asia Times. Поскольку конгресс США не подчиняется каким-либо особым правилам этики и действует вне рамок конфликта интересов, его членам разрешается получать деньги на предвыборную борьбу, а также финансовые услуги от корпораций, которые наживаются на войне, и одновременно направлять средства налогоплательщиков этим же компаниям. НАТО расширилось на восток в сторону границ с Россией, что вынудило каждое новое государство-участника закупать оружие, совместимое с американскими системами вооружений. Переворот 2014 года, в результате которого был свергнут пророссийский президент Виктор Янукович, был поддержан США и позволил им осуществить стратегию по вооружению Киева.

Так, конфликт на Украине стал золотой жилой для военной промышленности Штатов. По состоянию на конец октября, с 24 февраля Вашингтон передал правительству Зеленского оружия и техники на $18 млрд, без каких-либо слушаний и обсуждений. Позиция американского ВПК по украинскому кризису однозначна: Москва проигрывает — значит, переговоры для Киева не имеют привлекательности, а поэтому нужно и дальше снабжать страну оружием, дипломатии тут не место. Последнее применяют и в отношении Китая: американо-китайское сотрудничество называют «фантазией», а безрассудные действия и провокации, такие как визит Нэнси Пелоси на Тайвань, поощряются. Именно аналитические центры продвигают идеи, выгодные отраслевым спонсорам, и они процветают в условиях отсутствия дебатов по вопросам войны и мира, подчёркивает автор материала.

Стремление конгресса избегать публичных обсуждений таких проблем объясняет, почему письмо «прогрессивных» демократов Байдену, призывающее к дипломатии (с сохранением мер военной поддержки Украины) было раскритиковано и отозвано. Raytheon, Lockheed Martin, Boeing и General Dynamics финансируют Демпартию, потому все подобные шаги не более чем популизм. Это доказывает, что у демократов нет никакой другой цели, кроме как распространять ложь о том, что их партия якобы представляет простых людей, а не только своих богатых доноров. Корпорации нацелены на получение ежеквартальной прибыли, а прогнозы усиления противостояния с Россией и Китаем показывают, что доходы только увеличатся — вероятность ядерного апокалипсиса волнует их меньше всего.

Президент Байден оказался в окружении «лакеев» ВПК. Например, его госсекретарь Энтони Блинкен не имеет значительного опыта в деле ведения переговоров с противниками Америки, зато профессионально способствовал росту бюджетов Пентагона при администрациях Билла Клинтона и Барака Обамы, когда перед правительством поставили задачу перейти от «наземных войн» эпохи Буша к менее масштабным, «разумным» военным операциям. Блинкен поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году, интервенции в Ливию и Сирию, переворот на Украине в 2014 году и массовые зверства саудитов в Йемене, напоминает Asia Times. Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин III перешёл непосредственно из правления оружейной корпорации Raytheon в кабинет министров Байдена, а его советник по национальной безопасности Джейк Салливан был старшим научным сотрудником финансируемого ВПК Фонда Карнеги.

Ядовитая смесь военной спекуляции и узаконенного взяточничества лидеров в итоге приведёт к гарантированному взаимному уничтожению в ядерной войне или в результате экологического коллапса, предупреждает автор статьи. Лучшим подарком для жителей Земли было бы значительное уменьшение размера американской «военной машины», которая сегодня создаёт больше вредных выбросов, чем большинство стран среднего размера. При этом необходимо сокращение количества смертоносного оружия, которое США рассылают по всему миру и многие единицы которого попадают на чёрный рынок и в руки наёмников. Но для этого понадобится новая политическая система, позволяющая гражданам избирать конгресс, который не будет зависеть от корпораций ВПК.

Свежий опрос Института Гэллапа продемонстрировал, что поддержка «третьей силы» в США находится на рекордно высоком уровне. 62% опрошенных уверены, что две главенствующих партии плохо представляют интересы американского народа. При этом существующая двухпартийная система использует свою власть, чтобы блокировать доступ третьих сторон к выборам, дебатам и федеральным фондам финансирования. Только если «корпоративная дуополия» ослабит хватку в американской политике, важные вопросы станет легче решать путём компромисса, а шансы избежать ядерного Армагеддона возрастут, резюмирует обозреватель Asia Times.