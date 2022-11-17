Bloomberg: победившие на выборах республиканцы не намерены бесконечно спонсировать Украину

Республиканцы не собираются выписывать Украине карт-бланш и оказывать неограниченную финансовую и военную поддержку Киеву, сообщает Bloomberg. Об этом заявил лидер меньшинства и будущий спикер палаты представителей Кевин Маккарти после того, как стало известно о победе его партии в парламентских выборах. Другие политики, такие как Марджори Тейлор Грин, предлагают и вовсе прекратить финансировать Киев.

Законодатели-республиканцы намерены более внимательно изучить финансовую поддержку Украины после того, как в январе они возьмут под свой контроль палату представителей, что может привести к столкновению с администрацией Байдена и актуализации вопросов о долгосрочных обязательствах США в затягивающемся украинском конфликте. Лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти, который должен стать спикером, заявил в прошлом месяце, что республиканцы не собираются выписывать Украине карт-бланш, ​​особенно с учётом роста инфляции в стране. Другие политики, такие как представитель штата Джорджии Марджори Тейлор Грин, призвали к полному прекращению финансирования Киева. Издание напоминает, что с конца февраля США уже выделили Украине около $18 млрд в виде военной поддержки и оружия, сообщает Bloomberg.

Желание Грин вряд ли исполнится, но такие требования усилят давление на республиканских лидеров и будут головной болью для администрации Байдена, которая сосредоточила внимание на единстве западных союзников по обеспечению ВСУ деньгами и оружием. Хотя у президента Джо Байдена есть способы обойти непокорных законодателей, их требования вызовут беспокойство у союзников. «Мы должны немедленно прекратить выплаты Украине и начать тщательную проверку 60 миллиардов долларов, которые Джо Байден и конгресс уже отправили туда», — написал конгрессмен-республиканец из штата Кентукки Томас Мэсси в соцсети Twitter 14 ноября, когда контроль республиканцев над палатой представителей стал более очевидным, пишет Bloomberg.

Бюллетени в нескольких штатах всё ещё подсчитываются, однако, по данным Associated Press, в среду вечером Республиканская партия получила 218 мест, необходимых для того, чтобы получить контроль над палатой представителей. Мизерный отрыв республиканского большинства означает, что Грин, Мэсси и другие парламентарии, стремящиеся сократить финансирование Украины, могут иметь рычаги воздействия, что усложняет жизнь тем республиканцам, которые хотят, чтобы финансовая помощь продолжала поступать. На стороне Байдена будут и другие республиканцы, в том числе Майкл Маккол, который возглавит комитет палаты представителей по иностранным делам. В сенате, где демократы сохранят незначительное большинство, лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что его партия хочет направить Украине больше помощи, а не меньше, отмечает издание.